Afrique: Bilan sécuritaire année 2022 au Sénégal - 32.886 infractions, 27.875 interpellations et 9.050 personnes déférées

Le Ministère de l'Intérieur tire un bilan " appréciable " sur la lutte contre la criminalité durant l'année 2022. Lors d'une cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An et de décoration des agents du Ministère, le Secrétaire général, Alioune Aïdara Niang, a livré le bilan sécuritaire de l'année écoulée.

La cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An du Ministère de l'Intérieur, hier, à Dakar, a été une occasion pour faire le bilan de l'année 2022 en matière de lutte contre la criminalité. Le Secrétaire général de ce Ministère, Alioune Aïdara Niang, au nom du personnel, a magnifié les " importantes réalisations " du département dirigé par Antoine Félix Diome, en matière de lutte contre la criminalité. Malgré les nombreux défis, notamment la délinquance urbaine, le trafic de drogue, la criminalité transfrontalière, la migration irrégulière, entre autres, le Sénégal reste, de son point de vue, " un pays sûr et tranquille où chaque Sénégalais, comme étranger, peut vaquer librement à ses occupations ".

Au courant de l'année écoulée, les Forces de défense et de sécurité ont multiplié les descentes sur le terrain pour faire face à la criminalité partout à travers le territoire national. Les résultats réalisés à travers ces actions " combinées et concertées " sont, d'après Alioune Aïdara Niang, " appréciables ". Ce dernier informe que 32.886 infractions ont été constatées en 2022, dans la lutte contre l'insécurité et la criminalité. Les Forces de défense et de sécurité ont aussi interpellé, durant l'année écoulée, 27.875 individus, dont 27.816 Sénégalais et 59 étrangers. " Parmi ces interpellations, 9.050 personnes ont été déférées ", précise M. Niang.

Dans la lutte contre le trafic de drogue, les Forces de défense et de sécurité ont aussi mené des " opérations d'envergure " en 2022. Des opérations qui ont été fructueuses, car, l'année dernière, " 402 infractions ont été relevées, occasionnant 54 saisies pour une quantité totale de drogue de 2.203 Kg ". Alioune Aïdara Niang indique que c'est l'organisation de ces opérations par les services de la Police qui a permis de faire baisser, de manière substantielle, les saisies de chanvre indien et de cocaïne qui sont passées de 2 384 kg en 2021 à 1926 kg l'année dernière.

Faisant toujours le bilan sécuritaire de l'année 2022, Alioune Aïdara Niang a fait savoir qu'une recrudescence des infractions relatives aux technologies de l'information et de la communication (Tic) a été notée. Ces infractions sont, entre autres, des collectes illicites de données à caractère personnel, du harcèlement, du chantage, des injures via internet ou des transactions frauduleuses. " Pour lutter contre ces fléaux, la Police nationale a renforcé considérablement les moyens humains, techniques et logistiques de la Division spéciale de cybersécurité " renseigne le Secrétaire général du Ministère de l'Intérieur.

En effet, ces résultats acquis en 2022 sont à maintenir, a exhorté le Ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome. Celui-ci, qui a présidé la cérémonie de présentation de vœux et de décoration, a invité les agents de son département à " maintenir le cap pour l'année 2023 ". " Recevez mes félicitations pour ce bilan fort intéressant et à travers vous l'ensemble des personnels du département ", a-t-il ajouté, rappelant, toutefois, que ces résultats ont été atteints grâce à l'engagement de tous les agents du Ministère.

Dix-sept agents du Ministère ont été élevés au grade de Chevalier dans l'Ordre national du Lion, tandis que 39 autres ont reçu la médaille de l'Ordre national du Mérite.

LUTTE CONTRE L'ÉMIGRATION IRRÉGULIÈRE

1.244 individus interpellés, dont 402 déférés au parquet

Le Sénégal a efficacement lutté contre l'émigration irrégulière au courant de l'année 2022 à travers le Comité interministériel de lutte contre ce fléau. D'après Alioune Aïdara Niang, Secrétaire général du Ministère de l'Intérieur, 1.244 individus ont été interpellés depuis janvier 2022, dont 402 personnes déférées au parquet. Mieux, il indique que le comité interministériel de lutte contre l'émigration irrégulière continue d'assurer la surveillance des frontières. A. NG. NDIAYE

ALIOUNE AIDARA NIANG, SG MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

" Les libertés publiques s'exercent librement au Sénégal "

Le secrétaire général du Ministère de l'Intérieur a livré, hier, les statistiques des autorisations de manifestation au Sénégal au courant de l'année 2022. D'après Alioune Aïdara Niang, le Ministère de l'Intérieur a reçu, au courant des trois premiers trimestres de l'année écoulée, 8.704 déclarations de manifestation. Il a déclaré recevable, 7.974 tandis que les 80 ont été déclarées irrecevables. Sur les différentes manifestations déclarées recevables, seules 155 ont été interdites, soit un taux d'interdiction de 1,94%, précise M. Niang. " Ça montre à suffisance que les libertés publiques s'exercent librement au Sénégal ", a-t-il soutenu. A. NG. NDIAYE