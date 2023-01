Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 07 Janvier 2023

Mali : Décrispation-Goita accorde la grâce présidentielle aux 49 soldats ivoiriens

Quarante-six militaires ivoiriens ont été condamnés par la justice malienne à 20 ans de prison et trois soldates, à la peine de mort par contumace. Dans un communiqué lu au journal télévisé de 20h à la Rti1 , la chaîne de télévision nationale, le présentateur a annoncé une « remise de peine totale » des 49 soldats ivoiriens condamnés pour « attentat et complot contre le gouvernement ». Les militaires ivoiriens, détenus à Bamako depuis le 10 juillet 2022, et soupçonnés d'être des « mercenaires », ont été condamnés le vendredi 30 décembre à 20 ans de réclusion criminelle après deux jours de procès devant la Cour d'assises de Bamako, en audience spéciale. La justice malienne a inculpé le 15 août 2022 les 49 militaires ivoiriens pour tentative d'atteinte à la sécurité de l'Etat. (Source : Rti1)

Nigeria : Elections- En Afrique, six présidentielles pour plusieurs enjeux en 2023

Au moins six élections présidentielles sont prévues en 2023 sur le continent africain et trois d'entre elles concerneront des pays de sa partie ouest. L'importance de ces scrutins en 2023 est telle que le président américain Joe Biden a réuni mi-décembre, en marge du sommet Afrique - Etats-Unis, les dirigeants des six pays africains concernés. Lors de cette réunion avec le Gabonais Ali Bongo, le Nigerian Muhammadu Buhari, le Liberian George Weah, le Sierra Leonais Julius Maada Bio, le Malgache Andry Rajoelina et le Congolais Félix Antoine Tshisekedi, M. Biden les a appelés à faire de tout leur possible pour que les élections qui se dérouleront dans leurs pays cette année soient « libres, justes et crédibles ». (Source : Apa)

Benin : Recours contre la Cena : le Parti MOELE-BENIN débouté par la Cour constitutionnelle

Les membres de la Cour constitutionnelle étaient en audience plénière, ce vendredi 6 janvier 2023, pour examiner le recours du Parti politique MOELE-Bénin contre la Commission Electorale Nationale Autonome (Cena) pour violation des articles 110 du code électoral et 35 de la constitution. Mr Wilfried VIAHOUNDE, Directeur adjoint de cabinet du Président du Parti expose qu’une étude minutieuse par croisements de la liste des coordonnateurs d’arrondissement et de celle des membres des postes de vote publiées par la CENA révèle sept doublons en ce qui concerne les coordonnateurs d’arrondissement et 615 doublons pour ce qui est des membres des postes de vote. La Cour a rendu sa décision et estime qu’il n’y a violation ni du code électoral ni de la constitution. (Source : acotonou.com)

Togo : Lutte contre le terrorisme- L’Etat convie les Togolais et les résidents togolais à une veille permanente

La lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme est un combat de longue haleine qui requiert la collaboration de tous. C’est le rappel opéré par le ministre togolais Christian Trimua (des Droits de l'Homme, de la Formation à la citoyenneté, des Relations avec les institutions de la République), en décryptant les priorités étatiques pour le compte de l’année 2023.«Il faut continuer à signaler systématiquement aux services de sécurité tous les faits et gestes apparentés au fonctionnement de cellules dormantes de mouvements radicaux islamistes», exhorte Christian Trimua. (Source : Alome.com)

Côte d’Ivoire : Défense/Prime de retraite - Le fonds de prévoyance militaire remet des chèques

La cérémonie de remise de chèques aux retraités de l’année 2022, adhérents au plan de Retraite du Fonds de Prévoyance Militaire (Fpm) a eu lieu, le vendredi 06 janvier 2023, à la paillote « Avikam » de l’hôtel Palm Club.Organisée par le Fpm, cette cérémonie empreinte d’émotions a été l’occasion pour 316 soldats des Forces armées de Côte d’Ivoire et de la Gendarmerie nationale, admis à faire valoir leurs droits à la retraite, de se faire remettre leurs chèques. La cérémonie a été rehaussée par la présence du Général de Brigade Soro Kodan, représentant le Ministre d’Etat, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara.Le Directeur général du Fonds de Prévoyance Militaire, le Commissaire Colonel-Major Oka Olivier a, dans son allocution, remercié le parterre d’invités. (Source : Fratmat.info)

Sénégal : Tourisme- Le secteur toujours « en convalescence »

C’est le second moteur de l’économie sénégalaise : le tourisme a été frappé de plein fouet par la pandémie de Covid-19 depuis 2020. Les professionnels du secteur se sont réunis ce jeudi 6 janvier, à Dakar pour faire le point sur un secteur encore « en convalescence ». C’est la haute saison en ce moment au Sénégal, une destination « nature et culture », selon ses promoteurs. Mais malgré une relance des activités dans le tourisme d’affaires, le tourisme de loisirs « continue de souffrir », affirme Mamadou Racine Sy, président des organisations patronales de l’industrie touristique. (Source : presse locale)

Gabon : Vœux de nouvel an- Ali Bongo Ondimba face aux diplomates

Le jeudi 5 janvier, pour la première fois depuis deux ans, le Gabon a renoué avec la traditionnelle cérémonie d’échanges de vœux en présentiel au palais de la présidence de la République. C’est le corps diplomatique qui, avec les forces de défense et de sécurité, a ouvert le bal. Répondant au discours du doyen du corps diplomatique, François Luambo Siongo, Ali Bongo Ondimba a indiqué que « sur le plan international, en 2022, la voix du Gabon s’est fortement fait entendre. Cela a été le cas lors de la 77ème Assemblée Générale des Nations Unies et spécifiquement lors de la présidence gabonaise du Conseil de Sécurité des Nations Unies du mois d’octobre 2022, ainsi qu’à la COP 27 en Egypte. Des événements qui ont permis au Gabon de réaffirmer son engagement en faveur de la paix, de la sécurité et de la lutte contre les changements climatiques, » a-t-il assuré. (Source : alibreville.com)

Cameroun : Produits de la pêche- La Commission européenne prend des sanctions

La Commission européenne sanctionne a interdit jeudi les importations de fruits de mer pêchés dans les eaux camerounaises ou par des navires battant pavillon camerounais, et a qualifié le pays d'Afrique de l'Ouest de "non-coopérant" dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Le Cameroun est l'un des quatre pays tiers figurant actuellement sur la liste des "cartons rouges" de la Commission, avec Saint-Vincent-et-les-Grenadines, les Comores et le Cambodge. Ces dernières années, le Cameroun est apparu comme l'un des nombreux pays qui proposent des "pavillons de complaisance", permettant aux entreprises d'enregistrer, moyennant paiement, leurs navires dans un pays qui n'a aucun lien avec eux. (Source : France 24)

Tchad : Déstabilisation- Une nouvelle tentative de coup d’État déjouée

Les services de sécurité tchadiennes ont arrêté un groupe d'individus, dont des officiers, impliqués dans un complot visant à déstabiliser le pays et à porter atteinte à l'ordre constitutionnel, a indiqué dans une déclaration le gouvernement du Tchad. "Ce plan a été élaboré par un groupe restreint de conspirateurs composé de onze officiers de l'armée. (Source : Camroun 24)