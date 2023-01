Sénégal: Carburants - Hausse des prix à la pomme à compter de ce samedi à 18h (officiel)

A travers un arrêté, le ministre du Pétrole et des Énergies, Aissatou Sophie Gladima, et son collègue du Commerce, de la Consommation et des Petites et moyennes entreprises, Abdou Karim Fofana, ont annoncé les nouveaux prix à la consommation des hydrocarbures applicables pour compter du 7 janvier 2023, à partir de 18h. En effet, le document précisé que la somme de 100 F Cfa est ajoutée sur le prix du carburant super et sur celui du gasoil qui sont respectivement vendus à 990 F Cfa et 855 FCfa.

" Pour les hydrocarbures (supercarburant, essence ordinaire, essence pirogue, pétrole lampant et gasoil) assujettis à la péréquation transport et vendus à la pompe, ces prix sont des prix plafond et sont uniformes sur l'ensemble du territoire national. Pour les hydrocarbures (supercarburant, essence ordinaire, essence pirogue, pétrole lampant et gasoil) assujettis à la péréquation transport et vendus aux industriels et aux autres clients consommateurs, le prix de vente est égal à celui de la structure des prix diminué de la péréquation transport et augmenté du tarif officiel de la localité de livraison ", indique-t-on dans cet arrêté.

Mais, pour les hydrocarbures (diesel, fuel 180, fuel 380, distillat TAG, kérosène TAG et naphta) non assujettis à la péréquation transport et vendus aux industriels et aux autres consommateurs, le prix de vente est égal à celui de la structure des prix diminué du tarif de transport de Dakar et augmenté du tarif officiel de la localité de livraison.

Pour le gaz butane, les prix affichés sont ceux de la région de Dakar qui seront majorés, pour les autres régions, d'un différentiel de transport fixé par les services régionaux du commerce. Article 2.- Les prix ex-dépôt et consommateur ainsi que les marges distributeur et transporteur sont des valeurs plafond. En conséquence, les intervenants sont autorisés à vendre les produits en dessous des prix plafond fixés.

A signaler que le Directeur général des Douanes, le Directeur général des Impôts et des Domaines, le Directeur du Trésor et de la Comptabilité publique, le Directeur des Hydrocarbures et le Directeur du Commerce intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié au Journal Officiel, selon toujours le document que nous vous proposons ci-après.