Cote d'Ivoire: Politique nationale - Blé Goudé rentre dans la République avec la manière... à la différence de Gbagbo

Il est là ! Après dix années passées, hors du pays, dont une bonne partie dans les geôles de la CPI (Cour pénale internationale), Charles Blé Goudé a regagné Abidjan, le samedi 26 novembre dernier.

Après un accueil sobre à l'aéroport, l'agitateur des foules, sous Laurent Gbagbo, a été reçu en fanfare par ses partisans à Yopougon, sa tanière, faisant ainsi de ce come-back, une fête qui ne dit pas son nom.

Après l'euphorie de ce retour, que va faire maintenant Blé Goudé ? C'est la grande question qui trotte sur les lèvres. Manifestement, l'ex-leader de la galaxie ne restera pas inactif. Dans un coin de sa tête, son idée est claire : occuper l'espace politique. Mais comment ?

Il entend, d'après ses premières déclarations, troquer le manteau d'agitateur des foules contre celui d'un soldat de la paix. L'ex-harangueur des " jeunes patriotes " veut convaincre, sans doute, l'opinion qu'il a non seulement changé, mais surtout qu'il a beaucoup mûri. Il envisage désormais de mettre son énergie au service de la réconciliation en Côte d'Ivoire.

" Nous devons bâtir notre pays dans le respect de nos différences, il y a un temps pour se battre et un temps pour parler de paix et de réconciliation. Je suis à la disposition de la République, de mon pays pour apporter mon grain de sel à la réconciliation " a-t-il déclaré, hier, au sortir d'une rencontre avec le ministre Kouadio Konan Bertin.

Les intentions de l'ancien général de la rue sont visiblement bonnes. Dans l'attitude, pour ce qu'on constate depuis samedi, il tranche avec le funambulisme de son ancien mentor Laurent Gbagbo, qui n'a jusque-là pas encore fait preuve de contrition, encore moins demander pardon aux Ivoiriens pour sa part de responsabilité dans la crise postélectorale de 2010-2011.

Un conflit - il est nécessaire de le rappeler - qui est né de sa volonté de confisquer le pouvoir après son cuisant revers dans les urnes, et, malheureusement, a occasionné, selon les chiffres officiels, la mort de 3000 personnes. Même si comparaison n'est pas toujours raison, force est de reconnaître quand même que Blé Goudé fait preuve de plus de sagesse que l'ancien chef d'Etat.

Avec notamment la parole apaisée (tout le contraire de Gbagbo abonné aux piques gratuites contre le pouvoir), la demande de pardon aux victimes, la reconnaissance aux autorités pour avoir permis et facilité sa venue en Côte d'Ivoire - ce que Gbagbo n'a jamais fait - un engagement assumé pour la cohésion sociale.

Et c'est à son honneur. Mieux, vu le rôle prépondérant qu'il a joué dans l'exacerbation de la violence, entre 2022 et 2010, ce " nouveau" Blé Goudé est à saluer. Ce qu'il faut retenir, c'est que Blé Goudé ne regarde plus dans la même direction que Laurent Gbagbo. Ce qui augure d'une autre bataille pour la conquête d'une gauche ivoirienne émiettée par les factions rivales, toutes issues de l'ancien régime frontiste.

De toute évidence, le président du Cojep a tourné la page Gbagbo pour ouvrir la sienne sur l'échiquier politique. Avec pour ambition de convaincre les Ivoiriens, qu'il n'est plus le jeune agité aux propos virulents qu'ils ont connu durant les années de braise, mais plutôt le leader politique qui a aussi son mot à dire.

Maintenant entre cette vision et sa concrétisation sur le terrain, il y a tout un fossé qu'il devra enjamber. Toute la Côte d'Ivoire le regarde désormais. C'est à lui de montrer à la face de la Nation, qu'il n'est plus le jeune homme agité qu'elle a connu, mais bien un homme sage qui a tiré les leçons du passé. Un homme qui devra, certainement, convaincre les Ivoiriens qu'il est porteur d'une espérance nouvelle.

En tout cas, un acteur politique qui a pris ses distances avec Laurent Gbagbo et son PPA-CI et s'inscrit résolument dans une opposition responsable. Loin des diatribes, des invectives et des manipulations. Une manière aussi de faire comprendre à ses anciens compagnons que si la musique change, les pas de danse doivent suivre.