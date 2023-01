Sénégal: Aliou Badara Faty rêve de remporter son premier CHAN avec les Lions

Le gardien de but du Casa Sports Aliou Badara Faty ambitionne de remporter avec le Sénégal le prochain Championnat d'Afrique des nations (CHAN) prévu dans un peu moins de dix jours en Algérie, une compétition à laquelle il participe pour la première fois.

" C'est mon premier CHAN avec l'équipe nationale locale. L'année dernière, j'ai été convoqué en équipe nationale A pour la Coupe d'Afrique des nations même si je n'ai pas pu jouer. On a gagné le trophée pour la première fois de l'histoire. Je souhaite que le même scénario se répète pour le CHAN en Algérie ", a-t-il déclaré. " Ce sera ma toute première et je veux le remporter ", a insisté le champion du Sénégal en titre avec le Casa Sports, dans un entretien avec l'APS.

Faty est le seul joueur local sélectionné dans l'équipe sénégalaise ayant remporté la dernière édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) qui s'est déroulée au Cameroun (9 janvier-6 février). Il s'agit du premier trophée continental remporté par le Sénégal. Champion d'Afrique en titre avec l'équipe nationale A du Sénégal, le portier de 23 ans se dit déterminé à ramener pour la première fois ce trophée au Sénégal.

" Mon seul objectif est de remporter le trophée, même si " nous allons aborder cette compétition étape après étape. Une fois qualifié en finale, l'objectif majeur, ce sera de remporter ce trophée. Nous devons nous concentrer jusqu'au bout pour ramener le trophée au Sénégal ", a-t-il dit.

S'exprimant lors d'un entretien téléphonique depuis Tabarka en Tunisie où les Lions tiennent un camp d'entraînement, Faty assure que lui et ses coéquipiers sont " plus que jamais conscients " de ce qui les attend en Algérie. " On est bien logé ici (Tabarka), on a été bien accueilli. L'équipe a effectué sa première séance d'entraînement et ça s'est très bien passé. Le maître mot, c'est la concentration ", confie-t-il.

" Il y a une parfaite entente entre nous et le groupe vit bien. Tout cela va renforcer l'esprit collectif du groupe et c'est important pour cette compétition que nous allons disputer. Nous avons l'envie et la détermination parce qu'on nous a mis dans de bonnes conditions de préparation ", ajoute-t-il. L'édition 2023 du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) est prévue en Algérie du 13 janvier au 4 février 2023. Cette compétition est exclusivement réservée aux joueurs qui évoluent dans les championnats nationaux en Afrique. Pour cette 7e édition, le Sénégal est logé dans le groupe B, en compagnie de la Côte-d'Ivoire, de l'Ouganda et de la RD Congo.