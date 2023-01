Madagascar: RNS 2023 - Rendez-vous à Vichy pour la 48e édition

Pour la énième fois, la ville de Vichy accueillera les grandes retrouvailles de la communauté malgache de France les 8, 9 et 10 avril 2023.

C'est confirmé. Le comité exécutif de la RNS vient de publier la ville hôte de la 48e édition de la Rencontre Nationale Sportive 2023. " Cette ville a toujours su nous accueillir et parce qu'on s'y sent comme à la maison. Vichy sera notre ville hôte pour la 48eédition de la RNS. Sa situation permet à tous les amis de Madagascar, habitant même aux quatre coins de la France, de venir pour que l'on puisse se retrouver tous ensemble. Sportifs et amoureux de la culture malgache, nous vous donnons rendez-vous les 8, 9 et 10 avril pour faire partie du plus grand événement sportif de la communauté malgache ", tel est le message du comité d'organisation.

Comme en 2019 et 2022, la ville de Vichy a été choisie pour accueillir pour la troisième année consécutive les tournois annuels de la RNS. Lors de la dernière édition à Vichy, 9 disciplines sportives étaient au programme dont le football (jeunes, masculin et vétéran), le foot à 5, le volley-ball (féminin et masculin), le basket-ball (féminin, masculin et vétéran), le tennis, le tennis de table, les arts martiaux, la pétanque, le rugby et l'E-Sport.

Outre les activités sportives, la culture est aussi à l'honneur, entre autres les différents concours et des ateliers dédiés aux enfants de 7 à 77 ans pour des jeux de société et des jeux traditionnels. Cette année, le nombre de disciplines n'est pas encore finalisé ainsi que les détails des inscriptions aux tournois.

Forte d'une expérience de plus de quarante ans dans la réalisation de la manifestation dans différentes villes européennes, la RNS est l'unique organisation indépendante malgache qui fédère et coordonne l'expertise et les compétences d'une centaine de bénévoles, pour les mettre fraternellement au service de la communauté.