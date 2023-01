Madagascar: Eau et électricité - Renouvellement de nombreuses machines et d´équipements de la Jirama

La Jirama procède au renouvellement de nombreux éléments au niveau de ses centres de production et sur son réseau de distribution. D'après les responsables auprès de la société d'Etat, l'objectif est de réduire les risques de coupure et d'améliorer la qualité du service.

Les techniciens de la Jirama mènent des travaux de remplacement d'équipements et de machines, un peu partout à Madagascar. Hier, la société a annoncé le changement du transformateur à Namehana Antananarivo, qui permet de doubler la puissance de l'électricité fournie sur cette zone. " Les habitants de cette localité ont signalé un problème d'électricité. La tension était trop faible car le transformateur de 50KVA ne permettait plus de répondre à la demande exprimée par les usagers de la Jirama sur cette zone. Mais aujourd'hui, ce transformateur est remplacé par un autre d'une puissance de 100KVA, qui permet donc de doubler la puissance et d'améliorer la qualité de fourniture d'électricité ", ont déclaré les responsables auprès de la Jirama, hier. D'après leurs dires, ces actions se poursuivront pour d'autres localités à Antananarivo et également dans les autres régions. La Jirama a annoncé des travaux de ce genre à Antsofinondry, qui se feront la semaine prochaine. À Ilailava, un nouveau transformateur électrique a également été installé, suite à un problème technique sur l'ancienne machine.

Distribution

La semaine dernière, une panne a également été constatée à l'Est d'Antananarivo, à cause de la dégradation d'un isolateur à Ambohitrandriana. Hier matin, des techniciens de la Jirama ont procédé au remplacement des isolateurs en céramique sur la ligne reliant Ambohimanambola et Antsirabe. L'amélioration de ces éléments sur le réseau de distribution vise à réduire les risques de coupure sur ce réseau de distribution, selon la Jirama. À Imerintsiatosika, les techniciens ont également renforcé les infrastructures de transport d'électricité, notamment avec des poteaux qui résistent mieux aux intempéries, en cette période de cyclones. Dans la foulée, la société d'État a sensibilisé le public à ne pas rester aux pieds des poteaux ou pylônes et surtout à ne pas toucher ces structures, lorsqu'il pleut. À Ambovombe, la Jirama travaille plutôt sur l'éclairage public, en collaboration avec le ministère de l'Energie et des Hydrocarbures. Depuis le 27 décembre 2022 et jusqu'à jeudi dernier, 50 lampes cobra et 100 lampes solaires ont été installées sur les voies publiques dans la ville d'Ambovombe.

Eau potable

Outre l'électricité, la Jirama renforce également ses centres de traitement d'eau, notamment celui à Mandroseza II. D'après les explications, la société a décidé d'augmenter le temps de traitement pour assurer une meilleure qualité. Cependant, cette démarche pourrait conduire à une baisse de la quantité d´eau produite. Des coupures sont ainsi prévues dans plusieurs quartiers d'Antananarivo.