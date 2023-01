Congo-Kinshasa: Incertitudes sur la participation du PPRD aux élections de décembre 2023

Cela fait pratiquement deux semaines que la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) a lancé l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les provinces de l'ouest de la RDC. Le gouvernement congolais tient au respect du calendrier électoral pour ces élections prévues en décembre 2023. Le président Félix Tshisekedi l'a d'ailleurs rappelé dans son discours sur l'état de la nation le mois dernier. Du côté de l'opposition, s'il est clair que Lamuka de Martin Fayulu, bien que critique vis-à-vis du processus, va participer, ce n'est pas si clair pour le PPRD, le parti de l'ancien président Joseph Kabila. Son secrétaire permanent Emmanuel Shadary, a jeté le pavé dans la mare, jeudi 5 janvier, à l'issue d'une réunion du comité exécutif du parti à ce sujet et les polémiques continuent.

Emmanuel Ramazani Shadary s'est montré très critique envers l'actuel pouvoir qu'il a qualifié de dictatorial, de tribaliste et de corrompu. Selon lui, Félix Tshisekedi est aujourd'hui à la tête d'un État " déliquescent et déstructuré ". Il ne " mériterait pas un second mandat ". Mais le PPRD est très critique aussi envers le processus électoral en cours au point qu'il n'est pas question pour ce parti de participer aux opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les conditions actuelles.

Pas de carte d'électeur

En clair, aucun membre de l'ancien parti présidentiel n'aura sa carte d'électeur, si les principales revendications de la famille politique de Joseph Kabila ne sont pas prises en compte. Le PPRD a toujours demandé la recomposition du bureau et de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) qui seraient taillés, selon lui, sur mesure au profit de Félix Tshisekedi.

L'hypothèse du boycott

Certains membres du bureau politique du PPRD vont encore plus loin et n'écartent pas l'hypothèse d'un boycott. " ce ne serait pas un suicide politique mais une question de cohérence par rapport au diagnostic ", explique Patrick Nkanga, rapporteur du bureau politique du PPRD. Participera ou participera pas aux prochaines élections ? Tout sera un peu plus clair avec l'organisation du congrès qui devrait se tenir cette année. Aucune date n'est encore fixéé