Angola: Basket - Interclube bat C. do Lobito à la 18e journée du championnat national

Luanda — L'Interclube a s'est imposé ce vendredi, à Luanda, face à Casa do Pessoa do Porto do Lobito, par 120-92, lors d'un match de la 18e journée du championnat national senior masculin de basket-ball, disputé au pavillon 28 de Fevereiro.

A la mi-temps, la formation de la "Police Nationale" menait déjà, par 59-48.

Avec 28 points, Valdelicio Joaquim (Interclube) a été le meilleur buteur du match, suivi de son coéquipier, Paulo Barros, avec 17. Ivanilson Fortunato et Valdir Gonçalves, tous deux avec 14 points, ont été les meilleurs butteurs de Casa do Pessoa do Porto de Lobito.

Toujours ce vendredi, pour la même journée (18e), le Primeiro de Agosto a battu l'équipe Jesus Cristo Basketball, par 108 - 92, et Clube formação desportiva Kwanza a défait Clube do basquetebol de Benguela, par 112 - 89.

Vila Clotilde a battu Akira Academy, par 82-77, Inter B a vaincu ASA, par 81-75, Primeiro de Agosto B a gagné Petro B, par 98-96.

Matches prévus pour la 19e journée, samedi :

Clube de Formação Desportiva Kwanza - Casa do Pessoal de Porto do Lobito (18h, Cidadela)

Vila Clotilde - Clube dos Amigos do Basquetebol de Benguela (15h, Cidadela )

ASA - Interclube (18h, Dream Space)

Primeiro de Agosto - Inter B (18h, Vitorino Cunha)

Jesus Cristo Basketball - Akira Academy (15h, Dream Space)

Petro B - Petro de Luanda (18h, ISPTEC)

Classement suite à la 17e journée:

1er Primeiro de Agosto - 29 points.

2e Petro de Luanda - 28

3e ASA - 25

4e C.P.P. Lobito -25

5e Petro B - 25

6e Vila Clotilde - 24

7e Inter B - 24

8e Akira Academy - 23

9e Jesus Cristo Basketball - 22

10e Interclube - 22

11e Primeiro de Agosto B - 22

12e Clube dos Amigos do Basquetebol de Benguela - 18

13e Clube de Formação Desportiva Kwanza - 18