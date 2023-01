Cote d'Ivoire: Abobo - Fally Ipupa promet un concert gratuit aux populations

En marge de son concert tenu au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, l'artiste congolais Fally Ipupa était le jeudi 5 janvier 2023, dans la commune d'Abobo et précisément à la mairie où il a promis de revenir donner un concert gratuit aux populations de cette commune.

Cette décision dit l'artiste, est due au fait qu'il était l'un des artistes privilégiés de l'ancien maire de la commune d'Abobo, Hamed Bakayoko. Comme un Chef d'Etat, Fally Ipupa a été accueilli dans la liesse populaire. Car hommes, femmes et enfants étaient attroupés aux abords de la voie principale. Le maire Kandia Camara qui a également effectué le déplacement s'est félicité de la décision de l'artiste.

" Nous sommes très heureux et honorés de recevoir ici à Abobon cette icône mondiale de la musique, Fally Ipupa ", a souligné le maire Kandia Camara. Pour elle, en venant à Abobo, l'artiste honore d'abord la mémoire de son ami et frère Hamed Bakayoko. " C'est une manière pour lui de nous dire qu'il ne l'a pas oublié et qu'il n'oubliera jamais ", s'est réjoui la première dame de la commune d'Abobo. Avant d'ajouter : " Je voudrais dire Fally que nous abobolais, ivoiriens, africains, nous sommes très fiers de lui. Merci d'être venu à Abobo, la terre d'Hambak. Au nom d'Hamed Bakayoko, au nom de toute la population d'Abobo, nous te disons grand merci.

Mettant à profit cette occasion, le maire Kandia Camara a remis de vivres et non vives à une veuve et ses dix enfants.