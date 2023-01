Madagascar: Échanges - La vanille proposée au marché chinois

Le ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation Edgard Razafindravahy a reçu hier en audience le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine Zhang Wei. La vanille était au centre de l'entretien.

Le ministre Edgard Razafindravahy continue de ratisser large dans la promotion du produit phare d'exportation qu'est la vanille sur le marché international. L'occasion lui était de nouveau donnée hier en recevant à son bureau à Ambohidahy le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine, Zhang Wei.

Une belle opportunité étant donné la Chine avec 1,4 milliard d'habitants constitue un marché immense. Le ministre Razafindravahy a demandé au diplomate chinois pourquoi son pays ne s'approvisionne pas directement à Madagascar. " Madagascar est le premier producteur mondial de vanille et nous avons la meilleure qualité mondiale ".

En outre des exportations de vanille vers la Chine devraient équilibrer la balance commerciale entre les deux pays. " La vanille de Madagascar en gousse, en poudre ou en extrait est de meilleure qualité que la vanille synthétique" martèle le ministre Razafindravahy pour persuader le diplomate chinois. Ce dernier a fait remarquer que la Chine importe déjà de la gousse de vanille mais en petite quantité. Zhang Wei s'étonne d'ailleurs de l'absence des opérateurs chinois dans le secteur vanille.

Rencontres B to B

Le ministre a rappelé qu'un accord de coopération économique existe déjà entre les deux pays et que cela devrait faciliter les choses pour augmenter la quantité de vanille exportée vers la Chine. Néanmoins pour les extraits et poudre de vanille, il faudrait faire une demande auprès de la douane chinoise qui n'autorise que la gousse de vanille.

Le diplomate a proposé de prendre contact avec les hommes d'affaires et les opérateurs économiques chinois. Il a également recommandé aux autorités malgaches de participer aux grandes foires et expositions internationales en Chine comme celle de Canton, Shanghai, et la troisième édition de la rencontre sino-africaine dont Madagascar sera l'invité d'honneur cette année.

Ce sont des opportunités idéales pour promouvoir les produits malgaches en particulier la vanille selon le diplomate chinois. Mais le ministre a fait savoir sa préférence pour les rencontres B to B, les approches directes, des clients ciblés. Il est prêt pour se déplacer en Chine et faire la promotion des produits malgaches comme il l'a d'ailleurs fait à Paris et à Washington.