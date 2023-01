Madagascar: RUGBY - JIOI 2023 - Les trois médailles d'or comme objectif

Le rugby figure parmi les 23 disciplines de la onzième édition des JIOI de 2023 à Madagascar. Pour figurer dans les disciplines jouables aux JIOI, il faut au moins que trois nations acceptent d'y participer. Pour le rugby, l'ile Maurice, La Réunion et Madagascar sont prêts à en découdre à la onzième édition des JIOI de 2023 que Madagascar va héberger du 25 août au 3 septembre 2023 à Antananarivo.

La présence d'une autre nation est probable. Les Malgaches n'ont qu'un seul objectif, remporter les trois médailles d'or en jeu. En préparation de cette échéance et les grands rendez-vous de l'année 2023, les pensionnaires de l'équipe nationale (rugby à VII hommes, rugby à VII dames et le rugby à XV hommes) malgache vont entamer leurs préparations à partir de 20 janvier prochain.

Rénovation et amélioration

Selon Antsoniandro Andrianorosoa, directeur technique national de la fédération malgache de rugby ou Malagasy rugby, " la préparation de toutes les échéances pour cette année 2023 débutera à partir du 20 janvier. Nous avons déjà testé les forces physiques de nos joueuses et joueurs contre la sélection de La Réunion mi-décembre. Ce match-test sera le point de départ de la préparation de la sélection malgache de rugby à XV. L'année 2023 sera une année très chargée pour le rugby malgache que ce soit en rugby à VII ou en rugby à XV. Pour les JIOI, trois médailles d'or (rugby à VII dames, rugby à VII et à XV hommes) sont mises en jeu et ces médailles ne doivent pas échapper aux Malgaches ", conclut-il.

Lors de la 10e édition des Jeux des îles à Maurice, quatre pays se sont engagés dans la compétition de rugby à 7 (hommes): Maurice, Madagascar, Mayotte et Réunion. Parce que le rugby est une discipline que Madagascar a dominé au sein de l'océan Indien, c'est logique que Madagascar ait tout fait pour que la discipline soit reconduite pour cette année 2023 avec le rugby à VII (hommes et dames) et le rugby à XV hommes.

Dans l'objectif d'héberger également à Madagascar les compétitions féminines de la coupe d'Afrique (aval de Rugby Afrique déjà acquis) et la qualification à la coupe du monde de 2025, des grosses œuvres seraient apportées au stade Makis d'Andoha- tapenaka comme la rénovation complète du terrain annexe, les tribunes, les vestiaires pour les hommes et dames, la salle de musculation ainsi que tous les sanitaires à l'extérieur comme à l'intérieur.

Le rugby est l'une des disciplines qui représente le plus Madagascar à l'extérieur et qui apporte la notoriété de Madagascar sur la scène internationale, les rénovations et retouches apporteront à coup sûr une nouvelle image au temple du rugby malgache. Espérons que la turbulence qui secoue le rugby malgache ces derniers temps ne sape en rien le bon élan du rugby malgache.