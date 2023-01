Ile Maurice: SEN Schools - Le NRB publie les recommandations pour les employés du secteur éducatif spécialisé

Les conditions et salaires des employés du secteur éducatif spécialisé, soit les Special Education Needs (SEN) Institutions, seront désormais régis par un cadre légal. Il s'agit des Special Education Needs (SEN) Schools Employees Remuneration Regulations de 2022. Les emplois des institutions spécialisées dans l'éducation pour les enfants handicapés ont dorénavant une légalisation encadrant leurs conditions de services et les salaires. Ces nouvelles réglementations seront bientôt en vigueur, une fois que les propositions auront été avalisées. Ceux qui souhaitent faire parvenir leurs commentaires pour améliorer les réglementations ont jusqu'au 13 janvier, 15 heures, pour le faire.

Tous les secteurs d'activités non gouvernementales sont régis par les Remuneration Orders qui sont instaurés par le National Remuneration Board (NRB) qui révise ou qui introduit de nouvelles réglementations en matière d'emplois, soit des conditions et salaires minimaux dans divers secteurs. Cette fois, il s'agit des réglementations des SEN Schools Employee Remuneration Regulations.

Bien que l'État finance environ une cinquantaine de SEN Schools ou des classes SEN dans des écoles subventionnées, les employés étaient payés selon leur expérience et leurs qualifications. Or, ce Remuneration Order (RO) vient établir les normes et les conditions pour les employés. Le texte s'inspire des autres RO et aussi de la Workers Rights Act pour uniformiser les divers RO's déjà publiés récemment.

Salaire minimal de Rs 21 500

Pour cet exercice, la Confédération des Travailleurs du Secteur Privé (CTSP), la Mauritius Mental Health Association (MMHA), l'Association de Parents d'Enfants inadaptés de l'île Maurice (APEIM) et Business Mauritius ont participé à l'élaboration des réglementations. Il y a eu des discussions avec le Service Diocésain de l'Education Catholique (SeDEC), le Loïs Lagesse Trust Fund, la Global Rainbow Foundation (GRF) et la NGO Trust Fund.

De la cinquantaines d'institutions, il y a 11 SEN Schools qui font partie d'une unité intégrée au système "mainstream", soit des écoles du gouvernement dotées de classes pour accueillir les enfants handicapés ou qui ont des difficultés d'apprentissage. Alors que les ONG dirigent 53 écoles, dont la SEDEC qui à travers les écoles RCA en gère huit. Ces huit institutions étaient sous la responsabilité de l'APEIM auparavant.

Ces écoles emploient des enseignants, des assistants-enseignants, des soignants, des professionnels médicaux et paramédicaux, des employés de soutien ou des employés de l'administration. Parmi ces employés, les femmes représentent 89 % de la masse salariale. Dans le budget 2021/2022, l'Etat a subventionné ces établissements d'enseignement à hauteur de Rs 227,5 millions, dont Rs 119,6 m comme subventions.

La réglementation va permettre aux employés de travailler de lundi à vendredi, soit 32 heures et demie pour le personnel enseignant. Ces derniers doivent compléter 6 heures et demie de travail par jour. Alors que le personnel non enseignant doit faire 37 heures et demie par semaine, soit 7 heures et demie de travail par jour. Un enseignant touchera un salaire minimal de Rs 21 500 au départ. Un assistant-enseignant touchera, lui, Rs 18 500, un carer Rs 15 500, un caretaker Rs 14 500, entre autres.

Tous les employés ont droit à un break de 30 minutes pour le déjeuner et deux pauses-thé de 15 minutes par jour. Les employeurs doivent fournir des équipements comme des tabliers et des paires de gants aux employés en contact direct avec les apprenants. Alors que les autres employés qui sont en contact avec l'eau, la terre et les travaux de nettoyage doivent être équipés de bottes et de gants.

Tous les acquis, comme les annual leave, les sick leave, vacation leave et study leave, sont aussi de rigueur comme les autres RO et lois du travail en vigueur. Pour ce qui est du transport, la plupart des employés habitant la localité, ils doivent avoir soit un moyen de transport mis à la disposition par l'employeur ou une allocation de transport pour l'autobus ou le métro.