Madagascar: Charbon de bois - Les prix flambent

L'approvisionnement en charbon de bois a connu des perturbations à cause de la pluviométrie et des problèmes de transport. Ce problème a engendré la hausse des prix de ce combustible, contraignant les ménages à recourir à l'achat au détail.

Le prix du charbon de bois, le combustible le plus utilisé par les foyers malgaches, a connu une hausse. Cette augmentation de prix tourne autour de 2 000 à 5 000 ariary, selon un détaillant charbonnier du quartier d'Andranomena. Le prix du sac moyen se négocie actuellement entre 31 000 à 32 000 ariary contre 33 000 à 35 000 ariary pour le grand sac. Plusieurs raisons expliquent la flambée du prix du charbon de bois. " La hausse des prix est prévisible à chaque saison de pluie. Les routes menant vers les sites de production en brousse sont impraticables, engendrant des perturbations sur l'approvisionnement des camions. La production de charbon de bois est également suspendue lorsqu'il y a de fortes précipitations. La quantité de charbon de bois produit a diminué sur le marché d'approvisionnement à cause de la pluviométrie ", argue un commerçant. L'offre a diminué à cause de ces problèmes, cependant la demande a augmenté. Durant la période des fêtes, l'approvisionnement en gaz a également connu des perturbations contraignant certains ménages à recourir au charbon de bois. Et comme il y a moins de produits disponibles sur le marché, les prix augmentent inévitablement.

Consommation

À cause de la hausse du prix du charbon de bois, certains ménages ont changé leur comportement de consommation. Ils ont de plus en plus recours aux achats en détail en achetant des petites quantités au jour le jour. Les commerçants quant à eux ont fixé le prix minimum de la vente au détail à 500 ariary. " Il y a encore deux ou trois mois de cela, nous avions l'habitude d'acheter tout un sac. À cause de la flambée des prix, nous avons réduit notre consommation et simplifié en même temps le menu pour économiser du charbon qui représente plus d'un tiers des dépenses quotidiennes ", témoigne Mariah Rahariniaina, une mère de famille. Les initiatives visant à diversifier les sources d'énergie abordables n'attirent pas forcément les ménages urbains. Le gaz domestique est une alternative au charbon de bois mais certains ménages jugent qu'il coûte cher. " Utiliser le gaz pour la première fois demande un investissement. On doit avoir des accessoires notamment la bonbonne, le tuyau, le détendeur, le réchaud et la cuisinière ".