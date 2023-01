Ile Maurice: Linion Pep Morisien - "Un ministre de l'Est a-t-il été gracié par le président ?"

Linion Pep Morisien s'est adressé à la presse hier dans son quartier général à Tranquebar. Le parti politique qui a déclaré être l'opposition officielle du pays a axé son intervention sur la liste des personnes graciées par le président récemment. Révélation de Linion Pep Morisien : un ministre de l'Est figurerait parmi les graciés.

"Eski si gagn dimounn kinn touy Kistnen e si li enn pros pouvwar, li pou gagn gras prezidan ?" a questionné Me Jose Moirt qui a invité les membres du public qui détiennent des informations à les transmettre aux membres de Linion Pep Morisien. Me Jose Moirt a questionné la décision du président qui, pour lui, est un viol de la Constitution.

C'est dans cette même optique que LPM avait envoyé une lettre au bureau du président de la République afin d'avoir plus d'informations sur la grâce accordée, la liste des personnes graciées et les critères sur lesquels les choix ont été faits. "Nous avons reçu une réponse du bureau du président qui a indiqué que notre lettre a été référée à la Commission of the Prerogative Of Mercy. Il est plus qu'important de savoir comment cette grâce a été accordée et surtout pourquoi ? Est-ce que cela veut dire que le président peut faire ce qu'il veut et cela au-delà de la loi ?" s'est interrogé Rama Valayden en demandant si un citoyen autre que "Dip Kid" (nom donné par Rama Valayden au fils du CP) aurait bénéficié du même traitement.

Me Steven Sohoboa a, pour sa part, expliqué la procédure derrière la demande pour rayer une charge. Il a précisé que cette démarche prend du temps car la police doit enquêter sur le demandeur pour savoir si ce dernier est vraiment méritant et a changé avant d'acccéder à la demande. "Kouma pou garson komiser sa inn fer vit koumsa? Pran sis mwa normalman sa."

24 graciés sur 30

Révélation de taille de Linion Pep Morisien. En effet, Rama Valayden a affirmé que LPM a enquêté sur la liste des personnes graciées. Selon ce dernier, 30 personnes figuraient sur cette liste. 24 ont été graciées. Hormis le fils du commissaire, un ministre élu de la région Est serait parmi ceux graciés. C'est ce qu'a affirmé Rama Valayden qui, pour l'heure, n'a pas divulgué le nom du ministre en question, invitant les membres de l'opposition parlementaire à enquêter. "Les lopizision fer so travay. Zot inn gagn lapay inn gagn bonus tou. Nou nou pe travay nou. Minis dan l'est. Nou atann nou gete. Si pa narye nou pou konfirm lalis ki nounn gete e donn non sa minis la", a promis Rama Valayden. Selon l'enquête de LPM, le ministre en question serait très connu et très apprécié dans la région Est. Il aurait eu des démêlés judiciaires portant sur une affaire de gandia et son dossier aurait disparu à la cour de district de Flacq. Qui est ce ministre ? Linion Pep Morisien promet de révéler son nom très bientôt.