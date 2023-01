Ile Maurice: Rentrée scolaire - À la queue leu leu pour les livres, fournitures et uniformes

Service minimum au port : Cargaisons en retard

"J'ai dû pousser la porte de la librairie. Il y a trop de monde, une longue file d'attente. On laisse entrer les gens par groupe de dix pour assurer un meilleur contrôle." Hier après-midi à Vacoas, Ahmad Sulliman, responsable des Editions Le Printemps, est à la fois content de retrouver l'affluence des grands jours et irrité par des retards de livraison.

"À Maurice, les gens ne veulent plus travailler", s'insurge-t-il, en montrant la note qu'ELP a adressée à ses clients. Elle dit en substance qu'à cause de la fermeture annuelle dans le port, en raison du Nouvel An, "plusieurs de nos conteneurs ont été transbordés au port de Durban". "Les cargaisons n'arriveront que vers le 18 janvier." Il s'agit du Maersk Stralsund qui a préféré se diriger vers Durban en évitant Port-Louis pour éviter davantage de retard sur le calendrier prévu. "On fête le Nouvel An au point d'asphyxier un poumon de Maurice qu'est le port", déplore Ahmad Sulliman. "Au point que le bateau n'est pas venu."

Y aura-t-il des frais supplémentaires ? Si le directeur d'ELP explique que cela est à la charge de l'armateur, il estime malgré tout que, "quelque part, il y aura quelqu'un qui devra payer". Il y a des frais de stockage et des frais de transport, dépendant de la quantité de conteneurs qui ont été débarqués à Durban.

Du côté du port, on souligne qu'il y a un service minimum qui est assuré entre le 1er et le 3 janvier. Selon le calendrier déjà établi, le Maersk Stralsund était attendu à Port-Louis le lundi 2 janvier. Il ressort que les lignes maritimes internationales n'aiment pas attendre, surtout quand la date et l'heure d'arrivée d'un navire sont déjà connues. Comme le port était à cette période en service minimal, le bateau a fait l'impasse sur Port-Louis. Une source indique que depuis quelque temps, les marchandises en souffrance sont déroutées vers Durban en Afrique du Sud, ou Colombo au Sri Lanka ou Toamasina à Madagascar.

Manuels : Les hausses de prix "sous contrôle"

Quel impact aura le retard des conteneurs sur la rentrée des classes, le lundi 9 janvier ? Si des parents affirment ne pas avoir trouvé tous les manuels inscrits sur la liste de livres, Ahmad Sulliman, de son côté, rassure : "Aux Editions Le Printemps, la situation est sous contrôle."

Il ajoute toutefois qu'avec les changements de programmes, il y a eu des changements dans les manuels scolaires pour plusieurs matières. "Certains livres sont partis pour Durban."

Ahmad Sulliman souligne que "nous n'avons pas passé toutes les augmentations de prix des manuels scolaires aux parents". On se souvient qu'en octobre de l'an dernier déjà, à l'occasion d'une réunion de la Booksellers and Stationery Owners Association (BSOA), le directeur d'ELP, en contradiction avec des importateurs qui annonçaient une augmentation de 30 %, avait, lui, précisé qu'il n'y aurait "pas d'augmentation de prix pour les titres publiés et importés par ELP". "Sauf pour quelques titres où l'augmentation ne sera pas de plus de 10%."

À deux jours de la rentrée scolaire, Ahmad Sulliman confirme ces chiffres. Il explique que plusieurs maisons d'éditions britanniques ont majoré leurs prix, "par 10 % à 25 % pour 2023 ". "Heureusement que nous avons passé les commandes en septembreoctobre pour être sûr qu'elles arrivent à temps pour la rentrée. C'est comme cela que nous avons pu éviter une grosse augmentation de prix." Mais, prévient-il, "cela ne va pas durer longtemps". "Il y aura des changements de prix inévitables à chaque nouvelle cargaison."

L'impact des livres gratuits

Parents qui rient, libraires qui pleurent. Rappelons que les manuels scolaires sont distribués gratuitement aux collégiens jusqu'en Grade 9. S'il y a foule dans les librairies, ce sont "surtout les parents d'élèves de Form V", estime Ahmad Sulliman des Editions Le Printemps. Une affluence aussi causée par la demande en papeterie et autres fournitures scolaires. "S'il n'y avait pas eu la demande en papeterie, les libraires auraient souffert financièrement. Quand on entame une nouvelle année, on n'utilise pas les mêmes fournitures que l'année précédente."

SC et HSC : dates des résultats connues

Finies les spéculations. Et les crampes d'estomac en pensant que les résultats de fin de cycle secondaire allaient tomber la semaine prochaine, le mardi 10 janvier. La directrice du Mauritius Examinations Syndicate (MES), Brenda Thanacoody-Soborun, a annoncé jeudi, lors du JT de 19h30 de la MBC, que les résultats du School Certificate seront connus le mercredi 18 janvier. Ceux du Higher School Certificate seront connus le vendredi 10 février. Date à laquelle la liste de lauréats sera proclamée. La directrice du MES a spécifié que si le site de Cambridge International mentionne la date du 10 janvier, "cela ne concerne pas Maurice". "Dans notre cas, comme il y a des bourses à la clé, il y a plusieurs vérifications à faire. Cela prend environ trois à quatre semaines."