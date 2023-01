Ile Maurice: Double évasion à Stanley - L'un des suspects capturé

Il était recherché depuis le jeudi 5 janvier après s'être évadé du poste de police de Stanley. Jordan Kossa, 22 ans, habitant Petite Rivière a été arrêté dans la soirée du vendredi 6 janvier lors d'une opération mobilisant la Criminal Investigation Division de l'ouest.

Le jeune homme et son compagnon de cellule, Jason Beauger, 27 ans, sans domicile fixe, avaient réussi à prendre la fuite alors que le policier qui était de sentinelle avait malencontreusement mal cadenassé la porte. Ils avaient été arrêtés et placé en détention pour vol avec violence à Petite Rivière le 2 et 3 janvier respectivement.

Suite à cette affaire, le policier de service a été arrêté jeudi et a comparu devant le tribunal de Rose-Hill le lendemain où une accusation provisoire d'aiding and abetting a prisoner to escape a été logée contre lui. Il a retrouvé la liberté conditionnelle contre une caution de Rs 20 000. Il a expliqué qu'il n'avait pas réalisé qu'il avait mal fermé le cadenas de la cellule.

Quant à l'autre fugitif, il est activement recherché.