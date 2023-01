Angola: Vice-présidente à la messe en l'honneur du pape émérite Benoît XVI

Luanda — La vice-présidente de la République, Esperança da Costa, a participé, vendredi, à la messe du suffrage (messe de 7 jours) en l'honneur du pape émérite Benoît XVI.

La messe, en l'honneur du pape émérite Benoît XVI, décédé le 31 décembre au Vatican, célébrée par l'archevêque de Luanda, Dom Filomeno Vieira Dias, a eu lieu à l'église Sagrada Familia.

L'événement a également réuni la présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, les ministres des Relations Extérieures, Teté António, de la Culture, Filipe Zau, et la secrétaire d'État aux Relations Extérieures, Esmeralda Mendonça.

Au cours de l'homélie, l'archevêque de Luanda, Dom Filomeno Vieira Dias, a souligné les réalisations du pape Benoît XVI et le service rendu à l'Église tout au long de son ministère, le considérant comme l'une des personnalités théologiques et philosophiques les plus influentes du XXe siècle, dans l'histoire de l'Église catholique, humaniste et gardien zélé du patrimoine de la foi et résolu dans sa défense.

A cette occasion, le Nonce Apostolique du Vatican en Angola, Dom Giovanni Gaspari, a remercié le Président de la République, João Lourenço, pour, dans la première heure, avoir exprimé sa solidarité avec le Vatican pour le décès physique du Pape Benoît XVI, à travers un message de condoléances.

Dom Giovanni Gaspari a également souligné le sens élevé de la solidarité des autorités angolaises, affirmant qu'il reflète la reconnaissance la plus claire de la relation de l'État angolais avec le Saint-Siège et l'Église.

Pour sa part, le ministre des Relations Extérieures, Teté António, a souligné les réalisations de Benoît XVI, mettant en relief le cadre des relations entre l'État angolais et le Saint-Siège, soutenu par l'Accord-cadre signé au Vatican et en vigueur depuis 2019.

Teté António a souligné le rôle de l'Église dans le domaine de l'éducation et de la moralisation de la société, toujours dans le but de contribuer au développement intégral des jeunes Angolais.

Durant le culte, le révérend Dorcas Teca et l'évêque de l'Église méthodiste, Gaspar Domingos, ont prié avec les fidèles catholiques.

Benoît XVI a été pape entre 2005 et 2013. Il est né en 1927 à Marktl am Inn, dans le diocèse allemand de Passau, devenant le premier Allemand à diriger l'Église catholique depuis de nombreux siècles et un représentant de la lignée la plus dogmatique de l'Eglise.