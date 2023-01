Angola: La culture veut plus de valorisation de la musique traditionnelle

Lubango (Angola) — Le directeur par intérim du Bureau provincial de la culture, du tourisme, de la jeunesse et des sports, à Huíla, Bernardino Hafeni, a défendu vendredi, à Lubango, une plus grande appréciation des styles musicaux traditionnels tels que le kilapanga et le semba, car ils font partie de l'identité nationale du pays.

S'adressant à la presse, lors de l'ouverture du programme commémoratif du 8 janvier, Journée nationale de la culture, qui se célèbre ce dimanche, le responsable a déclaré que les chansons folkloriques traditionnelles, en raison de l'acculturation, perdent leur valeur historique et culturelle.

Il a estimé que l'identité de la musique doit être maintenue pour que les générations futures la connaissent, la préservent et la mettent dans les livres, compte tenu de son facteur identitaire, c'est-à-dire que chaque société doit être en mesure de contribuer au développement de la musique angolaise et de ses styles traditionnels.

Gabriel Hafeni a également dénoncé l'attitude négative de certains agents du secteur artistique pour dénigrer certains styles folkloriques, au profit de genres comme le kuduro ou d'autres à caractère populaire ou récréatif.

"La musique traditionnelle, semblable à la danse et au théâtre, converge pour solidifier l'identité culturelle du pays et aider à sauver les valeurs morales et civiques de la population", a-t-il indiqué.

L'événement promu par le Bureau provincial de la culture, du tourisme, de la jeunesse et des sports en partenariat avec Showas-Produçoes, a servi à honorer neuf groupes de théâtre et artistes locaux, pour avoir contribué à la croissance des arts de la scène, tels que Luz Esperança, Luzes ao Palco, CAP-Teatro, Onjila, Molas do Tchioco, Ofeka Yetu, Por do Sol, Orquideas et Horizontes da Vida.

Du côté des artistes, Kim Pátria, Boss do Game, Esmeralda Show Mike, Gingongo, Jéssina Ningui, Ely Renatos, Afro Grouip et Sérgio Vituro ont été mis à l'honneur.

Il présente également une exposition de vannerie, de poterie et d'artisanat produits par des artistes de la place locale.

Le programme des festivités de la date comprend également des conférences, de la danse, de la poésie, de la musique et du théâtre.

La province contrôle plus de 200 artistes, 164 groupes théâtraux entre amateurs et professionnels, 50 poètes et 500 danseurs affiliés à 90 groupes traditionnels et modernes.

Le 8 janvier est dédié à la Journée nationale de la culture et depuis 1986, en hommage au discours sur la culture nationale du premier président de l'Angola, António Agostinho Neto, prononcé en 1979, lors de l'investiture des organes directeurs de l'Union des écrivains angolais (UEA), à Luanda.