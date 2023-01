Cameroun: Ouvrage / L'immersion de Jean-Celestin Edjangue dans la " Génération COVID "

Parue aux éditions l'Harmattan Guinée, " Génération Covid " de Jean-Célestin Edjangué explore la résilience des jeunes du monde face au pic de la crise sanitaire due au Covid-19.

" Génération Covid " est un livre de chevet vivement recommandé. Pour écrire ce chef-d'œuvre, l'auteur, Jean-Célestin Edjangué, a procédé par une enquête " minutieuse ", menée en janvier 2021, avec des jeunes d'Afrique et d'Occident. Sous-titré, " Une jeunesse tournée vers l'avenir ", la préface du représentant l'Oms en Guinée, Dr Casimir Tshikolasoni Manengu, montre comment la pandémie de Covid-19 a percuté de plein fouet les jeunes générations. Non sans en mentionner le fait que cette externalité négative ait remis au goût du jour " la situation peu enviable d'une jeunesse déjà fragilisée par le contexte socioéconomique, politique, environnemental et même digital ambiant marqué par la fracture numérique ". Tout état de cause qui confirme d'après lui la vulnérabilité et la précarité des jeunes dans leur quotidien.

Stratégies de résilience

Dans son contenu " Génération Covid ", 160 pages, de code Isbn : 978-2-14-031080-5, est segmenté en trois parties. La première partie scrute le quotidien des jeunes d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et d'Asie avant l'apparition de la pandémie. Cette crise sanitaire qui est venue remuer le couteau déjà enfoncé dans le cœur de ces jeunes, enclins aux problèmes d'emploi, de non implication dans le processus de prise de décision et d'investissement au développement nationale. La deuxième partie balade le lecteur sur le support d'information avec lequel le monde a appris l'existence de la Covid-19 ; comment surtout la maladie la vie quotidienne des ménages et le milieu socioprofessionnel. L'auteur rappelle que des expériences des jeunes varient en fonction du continent. Dans la troisième et dernière partie, l'enquête de Jean Célestin Edjangué, montre comment des jeunes du monde ont pu s'adapter au choc psychologique produit par les conséquences de la Covid. Au-delà de se réinventer, l'auteur rappelle qu'il fallait trouver des stratégies de résilience, donc vivre avec la maladie, tout en se projetant vers l'avenir.

Isolement des étudiants étrangers

Dans la démarche, Jean-Célestin Edjangué a donné la parole à plusieurs sources ressources qui ont présenté des fortunes diverses des jeunes des continents les plus frappés par la maladie. Il s'est agi du psychologue clinique, Dr Jean-Oscar Makasso, par ailleurs psychopathologue et psychanalyste, directeur de l'association Maison Sunjata Keïta pour la médiation culturelle et l'aide psychologique aux familles migrantes à Paris. En étudiant les cas d'étudiants africains en France en temps de Covid, il déclare que " la Covid-19 accroît le sentiment d'insécurité et l'isolement des étudiants étrangers " dans ce pays. Ainsi de suite, l'enquête s'est poursuivie au sein de plusieurs organisations qui ont travaillé sur les jeunes face au Covid, à l'instar de l'Organisation de coopération de développement économique (Ocde) qui a posé la problématique du " rôle des jeunes comme catalyseurs de sociétés inclusives et résilientes dans le cadre des mesures d'intervention et de relance prises face à la crise et la préparation aux choc futurs ". L'auteur indique que les Organisations de jeunesse de la région du Moyen-Orient du Nord (Mena) quant à elles ont eu recours au digital pour faire participer des jeunes à des séances de dialogue et améliorer leurs compétences pendant le confinement.

Jean-Célestin Edjangué est expert des questions concernant les jeunes et leur investissement dans la société.

Diplômé en Histoire de l'Université d'Angers et en Sociologie de l'Université de Nantes en France, il est auteur d'une dizaine d'ouvrages traitant en l'occurrence du rôle des médias dans l'urgence climatique et la place de la culture dans le développement en Afrique. Il a également dirigé de nombreux ouvrages collectifs.

GÉNÉRATION COVID. Une jeunesse tournée vers l'avenir de Jean-Célestin Edjangue est disponible en librairies, sur Amazon et chez l'Harmattan (Cliquer sur le lien)