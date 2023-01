Ile Maurice: Allégations de brutalité policière - Steve Juliette est décédé de causes naturelles selon l'autopsie

Un mort à l'hôpital, des avocats interdits de voir leur client après son arrestation, c'est le bilan d'une intervention de la brigade antidrogue à Cité Ste-Claire, Goodlands, jeudi. Les proches avaient crié aux violences policières mais l'autopsie a conclu à une mort naturelle.

À la suite au décès dans des circonstances mystérieuses de Steve Juliette, une autopsie a été pratiquée hier matin pour déterminer la cause exacte du décès et si un lien de cause à effet pouvait être établi avec des blessures pouvant venir d'une arrestation musclée. Cependant, l'autopsie, pratiquée par le Dr Sudesh Kumar Gungadin, chef du service médico-légal de la police, a conclu qu'il a succombé à une acute coronary occlusion, et non pas de blessures décelées sur le corps. Ainsi, selon le rapport, il est mort de causes naturelles.

Pour rappel, cet homme de 36 ans a été arrêté avec son frère Daniel, 38 ans, lors d'une descente de la brigade antidrogue de Grand-Baie à Cité Sainte-Claire, Goodlands, vers 11 heures jeudi. Daniel Juliette a été placé en détention après qu'une quantité de drogue synthétique et une somme de Rs 1 775 ont été saisies sur lui. Quant à Steve Juliette, il a été autorisé à rentrer chez lui, car rien d'incriminant n'avait été trouvé contre lui. Toutefois, il a été transporté par ses proches à l'hôpital SSRN à Pamplemousses dans la soirée, après avoir ressenti des douleurs intenses et il est décédé quelques heures plus tard.

Cependant, sa famille maintient qu'il a été battu. Évoquant la brutalité policière, ses proches réclament une enquête approfondie sur cette affaire. D'ailleurs, dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, on peut apercevoir un officier en train de saisir Steve Juliette par le cou. Dans une autre vidéo live sur Facebook jeudi soir du poste de police de Piton, Meˢ Sanjeev Teeluckdharry et Anoop Goodary, dont les services ont été retenus par la famille Juliette, ont affirmé avoir été interdits d'accès à leur client Daniel Juliette pendant sa détention. "Il est regrettable que je n'aie pas été autorisé à le rencontrer... Kan zot anpes avoka get so klian, sa ve dir kitsoz finn pasé", a déclaré Me Goodary.

Dans une deuxième vidéo live sur Facebook quelques instants plus tard, Me Teeluckdharry a révélé que lorsque l'épouse de Steve Juliette s'est rendue au poste de police de Goodlands afin qu'une enquête soit menée sur le décès mystérieux de son mari, la police aurait refusé de prendre sa déposition. Elle a donc fait une déclaration au poste de police de Piton, tard dans la nuit de jeudi à vendredi, assistée de ses avocats, afin d'obtenir des éclaircissements sur cette affaire. Intervenant sur la vidéo live, l'épouse de Steve Juliette affirme qu'il est nécessaire de savoir pourquoi et comment son mari est décédé. Elle réclamait une autopsie de manière transparente et indépendante, et une enquête approfondie, afin que la vérité soit connue. La famille Juliette allègue également que la drogue synthétique saisie sur Daniel Juliette aurait été "plantée".

Police Press Office : ouverture d'une enquête policière

L'inspecteur Shiva Coothen du Police Press Office nous affirme qu'il ne peut faire aucun commentaire sur les vidéos en circulation sur les réseaux sociaux puisqu'il ne les a pas vues. Il indique également que, selon les informations que lui ont transmises l'ADSU, deux suspects ont été arrêtés en possession de drogue, soit de l'héroïne, des psychotropes et une somme d'argent après cette opération. Jacquelin Steve Juliette avait, dit-il, été relâché car rien d'incriminant n'avait été retrouvé sur lui. Il ne pouvait commenter le décès de ce dernier car il ne connaissait pas encore l'issue de l'autopsie. Le Police Press Office affirme qu'une enquête a été ouverte. Affaire à suivre.