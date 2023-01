Tunisie: FTF | La 1ère journée retour finalement reportée - Ce n'est plus un championnat !

A la dernière minute, toute la journée est décalée et un nouveau calendrier est établi. Vraiment on touche le fond !

Finalement, ce n'est pas seulement le match CSS-EST qui a été reporté sur fond de tensions à Sfax et le risque de perturber la paix sociale ( on ne pouvait pas jouer ce match car le risque que ça dégénère est très élevé), mais c'est toute la première journée retour prévue aujourd'hui et demain qui l'a été.

Inattendu et encore une fois, on s'y prend très tard, soit 24 heures avant que ça ne doive se jouer. Entretemps, la désignation est tombée et tout le monde s'est mis en mode première journée. Rien de tout cela, et la FTF, en statut de patron devant une ligue de football effacée et hors sujet (une structure qui mérite d'être dissoute car elle ne représente plus rien à notre sens, étant donné ses dérapages et ses erreurs dans la gestion du calendrier), prend les choses en main et décide hier matin d'annuler la première journée retour et de procéder à un nouveau calendrier. Cette reprise va avoir lieu les 18 et 19 janvier, et ce sont les matches retard EST-ESS et CA-USBG qui vont être prioritaires, soit les 12 et 13 janvier au stade de Radès qui reprend après la fin des travaux.

Ratage de la Lnfp

Que veut dire tout ce " cirque " que l'on vit depuis ce début de saison ? On a, là, frôlé le ridicule et dépassé les bornes pour ce championnat 22-23 qui n'a plus aucun sens. Nous sommes en janvier alors qu'on n'a même pas réussi à boucler la première moitié de la première phase sous le coup de reports et de report des reports, sans oublier l'indisponibilité des stades. La Lnfp a raté lamentablement sa mission, et c'est le bureau fédéral, qui a tous les pouvoirs en fait, qui devait intervenir et sauver les meubles. On a sauvé peut-être la face et évité une escalade à Sfax si le match CSS-EST avait été forcé, mais en même temps, c'est un championnat qui a perdu tout son crédit et devenu " fantoche ". La question qui se pose alors : qu'est-ce qui garantirait que le nouveau calendrier serait respecté ? Parce que, franchement, ça devient lassant et frustrant pour tout le monde de naviguer à vue. On ne sait pas quand et comment ce championnat se déroulera, et si les matches désignés peuvent ou non être joués. C'est au gré des clubs, de leurs dirigeants et entraîneurs, au public aussi devant le laisser-aller qui règne sur notre football. Il y en a assez vraiment !