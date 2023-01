Nigeria: Mgr Gopep - "Les enlèvements de prêtres au Nigeria sont en augmentation et ont des motifs différents"

Abuja — " Les enlèvements de prêtres et de religieux sont en augmentation au Nigeria ", affirme Mgr Luka Sylvester Gopep, évêque auxiliaire de Minna, dans l'État du Niger (Nigeria), qui a accordé une interview à l'Agence Fides sur la situation sécuritaire dans son pays.

En ce qui concerne les enlèvements de prêtres et de religieux, pensez-vous que ce phénomène a augmenté au cours de l'année écoulée ? Existe-t-il une stratégie visant à cibler le clergé ou ces enlèvements sont-ils simplement l'œuvre de bandits en quête d'argent ?

LUKA SYLVESTER GOPEP : L'enlèvement et, dans certains cas, le meurtre de prêtres et de religieux par divers groupes criminels ont rendu la situation précaire au Nigeria. Ce pourcentage est en augmentation depuis l'année dernière. Par exemple, en 2022, plus de 20 incidents d'enlèvement et de meurtre de prêtres ont été enregistrés au Nigeria. Cette situation est alarmante et appelle une action urgente de la part du gouvernement fédéral et des gouvernements des différents États.

Ces attaques contre des prêtres et des religieux ont été perpétrées par différents groupes et pour différentes raisons. D'une part, les attaques des groupes ISWAP/Boko Haram font partie de leur programme visant à imposer l'islam et la charia à toutes les communautés du Nigeria. D'autre part, les attaques servent à éloigner les chrétiens de l'Église et à les forcer à abandonner la pratique de leur foi.

Certains incidents d'enlèvement et de meurtre de prêtres par divers groupes de bandits dans le nord et le sud du Nigeria sont essentiellement des enlèvements à des fins d'extorsion. Nous savons que de nombreux groupes de bandits dans le nord du Nigeria enlèvent des chrétiens, des musulmans et des membres du clergé traditionnel africain. La recherche d'argent sous-tend la plupart des activités de ces groupes criminels.

Le massacre de l'église d'Owo a été attribué à l'ISWAP (État islamique d'Afrique de l'Ouest). S'agit-il d'une opinion partagée au Nigeria ou existe-t-il d'autres hypothèses quant à l'identité des responsables du massacre ?

GOPEP : Le dimanche de Pentecôte, 5 juin 2022, les fidèles de l'église catholique St Francis, Owo, État d'Ondo, ont été attaqués par des inconnus et plus de 40 personnes ont été tuées. Le gouvernement fédéral a annoncé que le massacre avait été perpétré par l'État islamique d'Afrique de l'Ouest (ISWAP). Elle a ajouté qu'elle avait arrêté certaines personnes soupçonnées d'avoir pris part à cette lâche attaque.

Certaines personnes, dont Rotimi Akeredolu, le gouverneur de l'État d'Ondo, ont estimé qu'il ne s'agissait pas de l'ISWAP. Certains pensent que c'est l'œuvre des bergers Fulani, tandis que d'autres l'attribuent à des gangs locaux qui ont pris pour cible des personnes qui se trouvaient à l'église ce dimanche fatal. En fait, les avis divergent quant à l'identité de l'auteur du massacre.

Les récentes agressions contre des institutions fédérales, telles que des prisons, et également dans la capitale fédérale Abuja, indiquent-elles une détérioration de la situation sécuritaire au Nigeria ?

GOPEP : Chaque jour qui passe, la situation sécuritaire au Nigeria continue de se détériorer et les activités criminelles continuent d'augmenter à un rythme alarmant.

Plusieurs bureaux de la Commission électorale indépendante (INEC) font actuellement l'objet d'attaques, notamment dans la partie orientale du Nigeria. Les attaques contre les communautés du nord du Nigeria par les différents groupes terroristes et bandits de la région se multiplient. Les cas d'enlèvement d'individus, de familles et de groupes de personnes sont monnaie courante dans toutes les régions du Nigeria.

Malheureusement, les circonstances qui se présentent quotidiennement ont conduit plusieurs personnes, indépendamment de la religion, de l'ethnie tribale et de la zone géographique, à conclure que la sécurité du Nigeria est compromise, rejetant la responsabilité de cette situation sur les politiciens et les chefs des forces de sécurité.

Nous ne savons pas s'ils ont raison ou tort, et nous ne soutenons pas les accusations portées contre des individus ou des groupes sans preuves et enquêtes appropriées. Nous demandons seulement au gouvernement fédéral et à celui de l'État de faire plus pour protéger notre peuple. Nous leur demandons également d'accroître la protection des personnes et des installations dans tout le pays à l'approche du point culminant des campagnes électorales et des élections générales en février 2023.

La création d'organes de sécurité distincts tels que le groupe d'autodéfense Umueri dans l'État d'Anambra ou l'Amotekun dans six États du sud ne risque-t-elle pas de créer les conditions d'une déstabilisation de la Fédération ?

GOPEP : La création de dispositifs de sécurité parallèles par différentes zones, états et communautés au Nigeria est un indicateur que les agences de sécurité gouvernementales ont été dépassées par l'énormité des défis de sécurité au Nigeria. La propagation de l'insécurité et l'approche de sa gestion par les formations militaires, policières et paramilitaires au Nigeria ont laissé beaucoup à désirer. Nous les félicitons pour leurs efforts et leurs sacrifices jusqu'à présent, mais les Nigérians demandent davantage d'efforts car ils sont extrêmement vulnérables en ce moment.

Nous pensons que s'ils sont bien gérés et correctement dirigés, les groupes d'autodéfense contribueront à réduire l'insécurité au Nigeria. Nous pouvons citer l'exemple de la JTF civile dans le nord-est du Nigeria. Les membres ont énormément contribué à la réduction des attaques terroristes dans de nombreuses communautés de cette région.

Des difficultés apparaîtront si on les laisse seuls et qu'ils prennent en main l'application de la loi. Si les dirigeants des régions et des États qui les ont formés et leurs chefs les supervisent correctement, ils aideront les agences de sécurité fédérales à assurer la sécurité dans les différentes régions du pays.