Sénégal: Hausse des prix du carburant et de l'électricité - Le gouvernement défend un " ajustement " nécessaire

La subvention sur les produits pétroliers a couté à l'État 583,5 milliards de FCfa en 2022. Face à cette situation devenue " intenable ", le gouvernement a décidé un " réajustement " des prix de l'électricité et à la pompe. Ainsi, à partir du samedi 7 janvier 2023, le litre du super et du gasoil coûteront 100 FCfa de plus, ainsi qu'une hausse moyenne de 16,72% sur le prix de l'électricité. Une mesure qui permettra à l'Etat d'économiser jusqu'à 258,2 milliards de FCfa.

L'Etat a annoncé hier un ajustement de 100 FCfa sur le gasoil et le supercarburant, ce qui équivaut à ramener le prix du gasoil à 755 FCfa et celui du supercarburant à 990 FCfa. Selon le ministre du Pétrole et des Energies, Aïssatou Sophie Gladima, qui a annoncé la nouvelle, cette mesure permettra d'économiser jusqu'à 258,2 milliards de FCfa (99,7 milliards de FCfa pour l'électricité et 158,5 milliards pour les produits pétroliers) à réinvestir dans le soutien des ménages dans d'autres domaines. Une situation devenue " intenable ", estime Mme Gladima. En dépit de cette " ajustement ", dit-elle, le gouvernement continue de subventionner les prix du carburant parce que la vérité des prix ne s'applique toujours pas.

En effet, pour ce qui concerne les carburants automobiles, le litre de gasoil aurait dû couter 1019 FCfa en moyenne en 2022 et le litre du supercarburant 1063 FCfa en moyenne en 2022, précise le ministère du Pétrole dans une note qui nous est parvenue. Or, précise le document, l'État avait maintenu le prix du gasoil à 655 FCfa toute l'année et le prix du supercarburant a été maintenu à 755 FCfa jusqu'au mois de juin, puis 890 FCfa de juin à décembre 2022. Au total, la subvention sur les produits pétroliers a donc couté à l'État 583,5 milliards de FCfa en 2022. Un montant projeté à 750 milliards de FCfa en 2023 si les prix étaient maintenus à l'état actuel.

Des mesures d'accompagnement seront prises pour subventionner directement les transporteurs, afin que ce réajustement n'ait pas d'impact sur le coût du transport, promet Mme Gladima. " Même si nous augmentons le carburant, nous avons une politique de subvention et d'accompagnement. Le ministre de tutelle a déjà rencontré les acteurs pour que cette subvention puisse être réabsorbée d'une autre manière. Et nous y travaillons et voir les mesures à prendre pour accompagner les transporteurs ", a assuré le ministre du Pétrole et des Energies. Le carburant pirogue, le gaz butane et le kérosène ne sont pas concernés par cette hausse.

Réajuster le prix des transports

Réagissant à cette annonce, le président de l'Association de financement des professionnels du transport urbain (Aftu), Mbaye Amar, promet que les transporteurs vont privilégier le dialogue pour trouver une solution convenable. " Nous prenons acte et attendons les propositions du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement. Et nous espérons qu'ils vont mettre en place des dispositions ou des politiques qui vont dans le sens de l'intérêt des transporteurs et des citoyens ", a déclaré M. Amar. À ses yeux, la meilleure option c'est de réajuster le prix des transports. " Quels que soient les secteurs subventionnés, les transporteurs ressentiront les effets de cette hausse. Déjà nous souffrons avec les embouteillages occasionnés par les chantiers. La meilleure approche pour nous serait de réajuster les prix du secteur des transports ", a ajouté Mbaye Amar.

Concernant l'électricité, les clients de la première tranche de consommation (150 KWh) sont épargnés par cette hausse, soit 1 159 146 clients (48% de l'effectif total des clients de Senelec). Ainsi, une hausse moyenne de 16,72% a été appliquée de manière générale. Sur la basse tension, au-delà de 150 KWh, il sera procédé à une hausse moyenne de 18,97 FCfa/KWh ; soit 16,62%. Sur la moyenne tension, il est attendu une hausse moyenne de 22,79 FCfa/KWh, soit 19,45% et sur la haute tension, ce sera une hausse moyenne de 14,31 FCfa/KWh, soit 16,91%.