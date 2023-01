Congo-Kinshasa: Kwilu - L'ONG TPO redynamise des acteurs impliqués dans la prévention des violences basées sur le genre

Transcultural Psychosocial organisation (TPO), une organisation internationale qui intervient dans le domaine d'assistance aux victimes des guerres et vulnérables, a organisé de mercredi 4 au vendredi 6 janvier, un atelier de renforcement des capacités de trente acteurs impliqués dans la réponse et la prévention des violences basées sur le genre.

L'atelier visait à renforcer les capacités des participants sur les thématiques relatives aux violences sexuelles et basées sur le genre.

Il s'inscrivait dans le cadre du projet, dénommé "Réponse appropriées aux besoins de la protection des enfants affectés par la crise humanitaire due aux conflits intercommunautaires dans le territoire de Kwamouth en province du Mai-Ndombe", financé à hauteur de 200.000 dollars par le fonds humanitaire de la RDC.

" A Bandundu ville, après avoir lancé officiellement ce projet, s'en est suivi cet atelier de renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la prévention des VBG, des autorités traditionnelles et de certains services extatiques. L'objectif global de cet atelier était de renforcer les capacités des acteurs sur les thématiques liées aux violences sexuelles et basées sur les genres, étant donné que le paquet du projet a une partie qui est beaucoup plus axée sur la prise en charge des survivants des violences sexuelles ", a expliqué Le coordonnateur dudit projet, Christophe Djuma Bakengesa.

Le TPO et le fonds humanitaire de la RDC attendent des participants, une implication significative pour la pérennisation de ce projet qui va durer six mois et sera exécuté dans trois zones de santé : Mongata dans la province du Kwango, Bandundu au Kwilu et Bolobo au Maï-Ndombe.