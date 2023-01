Togo: Qui peut le plus, peut le moins

Après l'exploit réalisé par Faure Gnassingbé en facilitant la libération, par son homologue malien, Assimi Goïta, des 49 mercenaires ivoiriens, qu'est-ce pourrait empêcher le héro togolais de prouver qu'il est également capable de générosité et d'humanité vis-à-vis des prisonniers d'opinions et des exilés politiques dans son propre pays ?

Le crime commis par les prisonniers d'opinion au Togo est-il plus grave que l'intention prêtée aux 49 mercenaires ivoiriens condamnés de tentative de déstabilisation de l'État malien ?

Qui pour servir de médiateur(trice) entre le Président Faure Gnassingbé et le peuple togolais afin d'engager et de réussir le nécessaire chantier national pour la réconciliation nationale, la cohésion sociale, la décrispation politique et la reconstruction économique ?

Le vendredi 13 janvier 2023 marquera le 60ème anniversaire de l'assassinat (crapuleux et scandaleux) du Père de l'indépendance du Togo, le Président Sylvanus Épiphanio Olympio.

Selon plusieurs observateurs de la vie politique togolaise, l'assassinat du Père de l'indépendance (officiellement par le père de l'actuel Chef de l'Etat, feu Gnassingbé Eyadéma) a servi de rampe pour précipiter et maintenir le Togo dans le tunnel sombre de la dictature et la dévolution dynastique du pouvoir politique.

Puisse le premier héritier de ce passé national douloureux, le Président Faure Gnassingbé, se laisser inspirer par la sagesse et l'intelligence des Grands Hommes qui choisissent courageusement d'entrer dans l'Histoire par la grande porte au lieu de rester en marge malgré leurs efforts.

*Après plus de 60 ans de turbulences politiques et de frustrations collectives, les Togolais ont le droit d'espérer et d'aspirer à une vie décente dans un pays où l'appartenance politique cessera d'être un motif d'harcèlement, d'exclusion, d'emprisonnement ou de persécution*.

Liège - Belgique

7 janvier 2023