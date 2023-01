Maroc: INDH à Al Haouz - Un effort soutenu pour pallier le déficit en matière d'approvisionnement en eau potable

Tahanaout (province d'Al Haouz) - Des efforts soutenus sont déployés dans le cadre de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) en vue d'assurer l'approvisionnement en eau potable au niveau de la province d'Al Haouz.

Parmi ces interventions à fort impact, menées dans le cadre du programme "Réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural", afin de faciliter l'accès des populations locales aux différents services de base, il y a lieu de citer le projet d'approvisionnement en eau potable des douars Bouhouta, Tlat Margen, Toufsirine, Oraken et Tasseloumt, dans la commune d'Aghouatim.

Ce projet, dont le nombre de bénéficiaires s'élève à plus de 2.500 personnes, vise à améliorer les conditions de vie des populations en situation de précarité dans les douars défavorisés qui souffrent d'un déficit en matière d'eau potable, d'électrification et d'accès aux services de santé et de scolarisation.

Financé par l'INDH, ce projet, dont le coût global est estimé à 633.120 DH, a également pour objectif d'assurer un développement territorial intégré et de garantir la convergence avec les autres programmes mis en œuvre dans ce sens.

Dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée de l'information en continu de la MAP, Saïd Sabir, membre de l'Association "Tlat Margen" et l'un des bénéficiaires de ce projet, a mis en avant l'impact de cette intervention d'une extrême importance, menée dans le cadre de l'INDH, sur les conditions de vie des populations en leur assurant l'approvisionnement en cette matière vitale.

Quelque 12.000 mètres de nouvelles conduites de haute qualité et dont la durée de vie est estimée à plus de vingt ans ont été réalisés par l'INDH, a précisé l'acteur associatif, faisant remarquer que les habitants de la commune d'Aghouatim ont constaté la différence dans la qualité et le débit de l'eau après la réalisation du projet.

Pour sa part, Mme Habiba Boukho, également bénéficiaire du projet, s'est félicitée, dans une déclaration similaire, de cette action qui a permis aux ménages de son douar d'accéder à cette matière vitale et à ce service important, exprimant le vœu de voir un autre projet similaire mis en œuvre en matière d'eau destinée à l'irrigation agricole, ce qui contribuera au développement de la région qui dépend fortement de l'agriculture.