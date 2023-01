Ile Maurice: Karaté / JKA Ambassadors's Cup - Tournoi de bonne facture

S'il y a bien une chose qui caractérise la Japan Karate Association (JKA) Mauritius, c'est son sens du travail dans l'intérêt du karaté d'une part et de ses pratiquants, d'autre part. Le 18 décembre dernier, au complexe multi sports de Côte d'Or, elle y a tenu la 3e JKA Ambassadors's Cup. Et chez les garçons comme chez les filles de tous les âges, les kata et kumite ont été de très haute facture.

Tout d'abord, signalons la présence appréciable de l'Ambassadeur du Japon, Shuichiro Kawaguchi, qui ne manque pas d'assister aux compétitions organisées en l'honneur de la fonction qu'il occupe. Notons aussi que la JKA Mauritius a bénéficié de l'encadrement de nombre d'officiels qui agissaient sous l'œil avisé du Shihan Koichiro Okuma, 7e Dan, de la 'Japan Karate Association (JKA)' de Tokyo. Pour rappel, ce dernier s'était rendu à Maurice pour - pendant 10 jours, du 16 au 26 décembre, hormis le 25 décembre - se charger principalement de s'occuper de la progression des pratiquants de karaté de la JKA Mauritius et superviser des passages de grade.

Chez les garçons comme chez les filles - en kata - les plus jeunes étaient âgés de 4-5 ans et les plus anciens de 40 ans et plus ; mais en kumite, ils étaient âgés de 6 à plus de 40 ans. On ne manquera pas de souligner la belle performance d'Aurélia Chung (10-11 ans) en kata comme en kumite. Chez les 40 ans et plus, la Réunionnaise Daisy Hoareau a également décroche l'or dans les deux épreuves. Chez les garçons, Sébastien Chung (16-17 ans) a confirmé sa grande aisance technique en kata ; il a su en tirer profit en combat où il a pu monter sur la plus haute marche du podium. Quant à Javed Oozeer (40 ans et plus) qui avait pris la deuxième place en kata derrière Fadil Goolamhossen, il s'est rattrapé en kumite en décrochant l'or.

La JKA Mauritius termine donc l'année merveilleusement bien. Elle s'atèlera à la tâche dès l'an prochain avec, pour principaux objectifs les Jeux des Iles à Madagascar (pour ses athlètes présélectionnés) ainsi que le projet d"Indo-Pacific cup' qui devrait se tenir en septembre 2023.

RÉSULTATS

KATA MASCULIN

4-5 ans - OR Zachara Emamanuel ; ARGENT Pooshan Kooyela - BRONZE Jewon Huzeifa

6-7 ans - OR Bucktowar Izyaan - ARGENT Nadal Esteban - BRONZE Moodly- Chetty Kavinye et Jewon Ibrahim

8-9 ans - OR Leong Son Noah - ARGENT Nadal Eloic - BRONZE Balloo Heshil et Ramtohul Chittesh

10-11 ans - OR Bucktowar Irfaan - ARGENT Sagur Banka Yashveer - BRONZE La Jeunesse Noah et Jaumeer Aqil

12-13 ans - OR Begue Ezekiel - ARGENT Bucktowar Hussein - BRONZE Punchaye Bhuvan et Legrec Ev14-15 ans - OR Beeharee Arnav - ARGENT Moodeley Willan - BRONZE Saunders Jaydin et Koylaun Laksh

16-17 ans - OR Chung Sebastien - ARGENT Lautoi Raphael - BRONZE Dorasamy Killian et Jeebun Kaushik Kumar

18-20 ans - OR Hortense Joanyto - ARGENT Goodoyal Koshal - BRONZE Banka Tooshal et Chedumbrun Dyshan

21-40 ans - OR Munusami Kovilen - ARGENT Bucktowar Irshad - BRONZE Joomun Luqmaan et Chinnabbu Yeganaden

40+ ans - OR Goolamhossen Fadil - ARGENT Oozeer Javed - BRONZE Fannio Denis et Chung Eddy

KUMITE MASCULIN

6-7 ans - OR Nadal Esteban

8-9 ans - OR Leong Son Noah - ARGENT Beekee Laksh - BRONZE Samy Matheo et Bucktowar Hussein

10-11 ans - OR Bucktowar Irfaan - ARGENT Antoine Sasha - BRONZE Ghunowa Shivangel et Ramlugon Dwij

12-13 ans - OR Li Josh - ARGENT Begue Ezekiel - BRONZE Maloupe Emmanuel et Cathan Vigneshwaren

14-15 ans - OR Saunders Jaydin - ARGENT Beeharee Arnav - BRONZE Koylaun Laksh et Tayelamay Rick

16-17 ans - OR Chung Sebastien - ARGENT Jeebun Kaushik Kumar

18-20 ans - OR Banka Tooshal - ARGENT Sulivan Paulo - BRONZE Vencanah Kaushal et Hortense Joanyto

21-40 ans - OR Mohall Ravilesh - ARGENT Ghoorbin Mithunsign - BRONZE Gokool Dilipkumar et Chung Jimmy

40+ ans - OR Oozeer Javed - ARGENT Samy Yan - BRONZE Foolchand Kiran et Chung Eddy

KATA FÉMININ

4-5 ans - OR Nayanthara Pather

6-7 ans - OR Abbygail Chung - ARGENT Iqra Nepaul - BRONZE Keashni Ramsamy et Ayesha Raza

8-9 ans - OR Aleena Goolam Hossen - ARGENT Jhanvika Gopaul - BRONZE Eleanor Greville et Periatambee Shaelle

10-11 ans - OR Aurelia Chung - ARGENT Dina Ramdhany - BRONZE Noera Lebrasse - BRONZE Vidhi Jeewoth

12-13 ans - OR Chuckowry Chhavi - ARGENT Mooneesawmy Cayshini - BRONZE - Boule Ana-Niella

14-15 ans - OR Avni Daby - ARGENT Apasamy Vashnavi - BRONZE Afreen Janoo

16-17 ans - OR Rasna Gopaul - ARGENT Leeanne Kiow San - BRONZE Naomie Boodhoo et Hanshika Ramnath 18-20 ans - OR Hanshika Ramhotar - ARGENT Meili Leung Chew

21-40 ans - OR Zahraa Goolamhossen - ARGENT Rousitha Chikhuri - BRONZE Nelly Buchle et Stephanie Zachara

40+ ans - OR Daisy Hoareau - ARGENT Chung Christine - BRONZE Cathan Indamanee

KUMITE FÉMININ

6-7 ans - OR Abbygail Chung - ARGENT Iqra Nepaul - BRONZE Jinisha Emraj

8-9 ans - OR Aleena Goolam Hossen - ARGENT - Dhunputh Shailly - BRONZE Joana Alex et Jhanvika Gopaul

10-11 ans - OR Aurelia Chung - ARGENT Noera Lebrasse - BRONZE Kartika Kanyhe

12-13 ans - OR Boule Ana-Niella

14-15 ans - OR Aafreen Dusmohamed - ARGENT Narmada Juggoo

21-40 ans- OR Zahraa Goolamhossen

40+ yrs - OR Daisy Hoareau - ARGENT Cathan Indamanee