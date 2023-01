Congo-Brazzaville: La considération mitigée de l'éducation morale à l'école !

L'éducation morale et l'instruction civique sont bel et bien enseignées à l'école, mais des agissements des élèves aujourd'hui inquiètent plus d'un observateur. Les mêmes élèves qui ont pourtant de bonnes notes lors des évaluations de cette discipline sont ceux-là également qui ont un comportement qui n'a rien à voir avec les notions apprises à l'école.

Quand cette discipline a refait surface à l'école, sous les cendres de l'ancien Mouvement national des pionniers (MNP), il y a eu comme un ouf de soulagement du côté des parents et des autorités en charge des questions éducatives. Mais hélas ! Quelques années après, c'est l'incivisme, l'immoralité, l'impudicité, l'impolitesse, le banditisme, la délinquance, etc., qui sont devenus monnaie courante actuellement. Et la question que l'on peut se poser est celle de savoir à quoi sert l'enseignement de cette discipline.

Pour de nombreux élèves finalement, cette discipline leur permet simplement de " gonfler " leurs différentes notes lors des évaluations, car elle n'a rien à voir avec le savoir vivre en société et la connaissance même des institutions. Alors que pour les autorités en charge de l'éducation, l'instauration de cette discipline était vue comme un maillon essentiel dans la formation d'une bonne moralité et d'un bon civisme chez les enfants. Malheureusement, nos élèves continuent de se comporter comme des " barbares ". Ils se battent entre établissements, cassent à leur passage à la moindre agitation, se transforment en " bébés noirs " même au sein de l'établissement scolaire. Certains n'osent même pas chercher à s'interroger sur leur avenir s'ils continuaient à s'enraciner dans des telles attitudes.

Au temps de la loi du MNP, par exemple, l'article 2 énonçait : " Le pionnier respecte la nature, la transforme utilement, il a le respect des biens d'autrui et des biens publics ". Si l'on peut s'arrêter sur la dernière partie de cet article, on se rend compte que tout cela est bien enseigné actuellement dans les cours de l'éducation morale sous une autre forme, mais des élèves sont devenus des " hommes à craindre ".

Pour paraphraser certains chercheurs en sciences sociales et humaines, l'enseignement moral et civique a en principe toute sa place dans l'univers scolaire. Aucune éducation familiale ne pourra jamais le pallier, puisqu'il est par définition l'enseignement chargé de transmettre les normes communes permettant la vie en société. L'enseignement moral et civique doit donc permettre aux élèves, par une pédagogie active et le recours aux supports audiovisuels, de comprendre le bien-fondé des règles régissant les comportements individuels et collectifs. Est-ce que c'est cela à l'heure actuelle ? Affaire à suivre !