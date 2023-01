Congo-Kinshasa: Insécurité à l'Est - Les FARDC, la MONUSCO et la Force régionale de la CEAE évaluent leurs actions communes

Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des Forces armées de la République démocratique du Congo(FARDC), a présidé, le 6 janvier à la Cité de l'Union africaine, deux réunions de sécurité et de défense, la première avec la Monusco et la seconde élargie à la Force régionale de la Communauté des Etats de l'Afrique de l'Est (CEAC).

Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, faisant le compte-rendu des deux réunions, a fait savoir que la première concernait le renouvellement du mandat de la Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo ( Monusco), sur la base de la résolution 26-66 du Conseil de sécurité des Nations unies. Il était donc question de faire le point sur la relation entre le gouvernement de la RDC et la Monusco, suivant l'esprit de la résolution adoptée, à laquelle il a également été fait mention du plan du retrait de la mission onusienne.

La seconde réunion, élargie aux forces kényanes, consistait à discuter des missions conjointes respectives, lesquelles doivent être accomplies dans le cadre de la force régionale, a encore dit Patrick Muyaya. Ces réunions ont permis à la partie gouvernementale, à la Monusco et à la Force régionale de la CEAE de se mettre ensemble pour évaluer leurs actions communes et voir comment renforcer et planifier les opérations futures. Ceci afin de concrétiser les résolutions du mini-sommet de Luanda, du 23 novembre 2022, stipulant le cessez-le-feu, le retrait, le désarmement et le cantonnement des éléments du groupe terroriste M23, supplétif du Rwanda dans la guerre d'agression injuste subie par la RDC à l'Est de son territoire.

Parlant de la résolution 26-66, Bintou Keita, cheffe de la Monusco, a fait savoir qu'il est clairement indiqué, dans cette résolution, le cheminement qui devra être fait avec la partie gouvernementale congolaise pour que, d'une façon accélérée, en mettant en oeuvre le plan de transition qui devra être réévalué, les jalons 1-4-15, procédant du processus électoral, puisse être discuté dans un cadre d'entente agréé avec le chef de l'État.