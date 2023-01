Ile Maurice: Vient de paraître - "La dernière colonie" de Philippe Sands lancé le vendredi 13

Il est l'avocat de Maurice dans le dossier des Chagos depuis 2010. Il sera à Maurice cette semaine et vendredi prochain, il lancera son roman, qui dépeint les aspects légaux et intimes de ce dossier qu'il suit de près depuis 12 ans.

"Les derniers développements dans le dossier Chagos sont bien encourageants. Les négociations ont commencé entre Maurice et la Grande-Bretagne." Affirmation du Premier ministre (PM) Pravind Jugnauth lors de son discours à la nation et ses traditionnels vœux du Nouvel An, le 1er janvier. Si les détails de ces négociations n'ont pas transpiré, reste une constante. La base militaire américaine de Diego Garcia qui devrait continuer ses opérations.

Quelques jours avant de présenter ses vœux, soit le jeudi 22 décembre 2022, le PM, face au corps diplomatique, a assuré que "tout accord entre Maurice et le Royaume-Uni garantira la poursuite des opérations de la base militaire de Diego Garcia". Il a ajouté que la base militaire de Diego Garcia "joue un rôle vital dans la sécurité régionale et mondiale". Avant d'estimer qu'un accord "fondé sur le droit international" pourrait être trouvé début 2023.

C'est dans ce contexte que Philippe Sands, qui est l'avocat de Maurice dans le cas Chagos depuis 2010, sera en visite dans l'océan Indien la semaine prochaine. Lundi 9 janvier, il est annoncé à l'université de La Réunion pour une conférencedébat ayant pour thème "Bientôt aux Chagos !". Cette manifestation est organisée par le Comité de solidarité Chagos-La Réunion et le Mouvement Réunionnais pour la Paix. Aux côtés de Philippe Sands, deux invités d'honneur dans l'amphithéâtre de l'université de La Réunion : Olivier Bancoult, leader du Groupe Réfugiés Chagos, et Liseby Elysé, Chagossienne ayant témoigné devant la Cour internationale de Justice à La Haye. Elle est aussi citoyenne d'honneur de la ville de Lyon.

A Maurice, Philippe Sands présentera son récent ouvrage The last colony A tale of exile, justice and Britain's colonial legacy, paru chez Wiedenfeld & Nicolson. La version originale est parue au mois d'août 2022. L'avocat défenseur des droits humains lancera l'ouvrage vendredi prochain, 13 janvier, au Hennessy Park Hotel. Le lendemain, samedi 14 janvier, Philippe Sands se prêtera à une séance de dédicaces à la librairie Bookcourt à Bagatelle, séance prévue de 14h à 16h.

C'est avec le témoignage bouleversant de Liseby Elysé que s'ouvre La dernière colonie de Philippe Sands. Un roman construit non seulement à partir des larmes de Liseby Elysé, exilée à 21 ans de l'île du Coin (qui est parmi la trentaine d'îlots de Peros Banhos), mais aussi sur sa question fondamentale : "Pourquoi il nous a fallu tellement d'années pour arriver à La Haye ?" De ses connaissances légales du dossier et de son histoire intime, Philippe Sands en a fait un roman.

*La version en anglais du livre de Philippe Sands, The last colony, est disponible chez Bookcourt à Rs 880. Alors que la version française, La dernière colonie, traduite par Agnès Desarthe et parue chez Albin Michel, est à Rs 1 215.

Des Chagossiens veulent participer aux négociations

L'annonce par le Premier ministre Pravind Jugnauth que les négociations entre Maurice et la Grande Bretagne, au sujet des Chagos ont vivement fait réagir. Dans un article paru le lundi 2 janvier dernier sur le site du quotidien britannique The Guardian des Chagossiens en Angleterre affirment que leur point de vue est ignoré par le Premier ministre mauricien. The Guardian cite notamment Rosy Leveque, 28 ans, membre d'un groupe de lobbyiste pro-Chagossiens qui déclare : "J'ai l'impression que l'histoire se répète. Ce sont les deux mêmes pays qui ont traité ma famille comme du cargo, qui négocient encore une fois notre avenir sans que nous n'y soyons partie prenante." L'article du The Guardian rappelle qu'en novembre dernier, le Foreign Secretary James Cleverley avait indiqué que, "le gouvernement britannique va s'assurer d'avoir des conversations avec la communauté chagossienne".