Afrique: CHAN 2022 / Préparation - Match amical Algérie - Ghana (0-0) - déclarations des entraineurs

ALGER — Déclarations des entraineurs, recueillies par l'APS, à l'issue du match amical Algérie - Ghana (0-0), disputé samedi soir au stade Nelson-Mandela de Baraki (Alger), dans le cadre de la préparation du Championnat d'Afrique des nations (CHAN-2022), dont la phase finale se déroulera du 13 janvier courant au 4 février prochain en Algérie.

Madjid Bougherra (entraîneur de l'Algérie) : "C'était un match relativement équilibré. Nous avons eu un peu plus d'occasions que le Ghana, mais sans parvenir à les concrétiser. C'est toujours le même problème. Nos joueurs sont très généreux dans l'effort, mais ils ne le font pas de manière intelligente. C'est d'ailleurs sur ce plan qu'on doit mûrir. On doit travailler essentiellement dans la perspective d'améliorer notre transition offensive. On doit apprendre à mieux canaliser nos efforts, à bien exploiter les espaces, et surtout, à bien jouer entre les lignes. Ma principale satisfaction dans ce match amical a été le bon rendement de la défense. Notre équipe n'encaisse pas dans le jeu, et elle est bien présente sur les balles arrêtées. Ce qui est une très bonne chose, surtout face à un adversaire comme le Ghana. J'ai apprécié aussi la déception des joueurs après le résultat nul, car leur réaction prouve qu'ils voulaient vraiment l'emporter. C'est important d'avoir cette hargne et cette envie de gagner.

Concernant les blessés, on devrait récupérer Keddad et Mahious dès demain (dimanche, ndlr), mais pour Bakir, il faudra peut-être attendre un peu plus".

Annor Walker (entraîneur du Ghana) : "Je suis satisfait de notre prestation lors de cette rencontre amicale, qui est une répétition générale avant le début du CHAN. Nous avons joué contre une belle équipe d'Algérie, bien préparée et bien organisée. Les deux équipes ont eu des occasions pour marquer, mais les défenses ont pris le dessus. Nous allons continuer à nous préparer avec l'ambition de remporter le tournoi".