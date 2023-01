Cote d'Ivoire: Révision de la liste électorale - Pourquoi le RHDP fait trembler ses adversaires

Peur panique au sein de l'opposition. Depuis le lancement, le 19 novembre dernier, de l'opération de révision de la liste électorale, les partis de l'opposition sont presque inexistants sur le terrain. Tout le contraire du RHDP qui, de jour comme de nuit, se donne les moyens pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixé : faire enrôler le maximum de personnes acquises à sa cause. Pour ce faire, Gilbert Kafana Koné, le président du directoire, et Cissé Bacongo, le secrétaire exécutif, veillent au grain.

Dans l'opérationnel, Cissé Bacongo est à la tâche sur le terrain. En sa qualité de secrétaire exécutif, il a entrepris une tournée dans le district d'Abidjan pour se faire une idée du travail des responsables locaux du RHDP sur le terrain. Ainsi, à la tête d'une forte délégation, le député-maire de Koumassi s'est rendu à Adjamé, Attécoubé, Cocody, Bingerville le 26 novembre dernier. Le lendemain, cap a été mis sur Port-Bouët, Koumassi, Marcory, Treichville et Plateau. La journée du mercredi a été consacrée aux communes de Yopougon et d'Abobo.

Le moins qu'on puisse dire, c'est que ces tournées ont le mérite d'exister. Puisque sur le terrain, les lignes bougent depuis que le secrétaire exécutif du RHDP est descendu dans l'arène. Partout, les rencontres avec les responsables locaux du RHDP ont été l'occasion pour Cissé Bacongo de galvaniser les troupes et de rappeler les objectifs clairs qui leur ont été assignés. A savoir faire enrôler le maximum de nouveaux majeurs pour le compte du RHDP.

Avec les responsables locaux, les difficultés sur le terrain ont très vite trouvé une solution. Galvanisés par ces tournées, superviseurs et départementaux se sont engagés à mouiller davantage le maillot. Car, le message du secrétaire exécutif a été plus que clair. " Nous devons faire enrôler le maximum de militants et sympathisants. C'est la première étape de la victoire ", n'a-t-il de cesse de signifier aux responsables locaux.

De plus, pour atteindre le maximum de nouveaux majeurs, Cissé Bacongo a demandé d'explorer les pistes des grandes écoles et des universités. Le constat est que cette démarche est déjà un succès. A preuve, de Koumassi à Abobo, en passant par Adjamé, Cocody, Marcory et les autres communes du district d'Abidjan, les tournées du député-maire de Koumassi sont en train de porter leurs fruits. Le taux de fréquentation des sites d'enrôlement grimpe chaque jour. On peut le dire, ces tournées ont boosté l'action des équipes sur le terrain. C'est à juste titre que Cissé Bacongo invite chaque militant à s'impliquer en mettant en avant le parti.

A l'intérieur du pays, ordre a été donné aux différentes équipes de garder le contact permanent avec la base. Les superviseurs, les élus et les cadres sont invités à soutenir sans faille les secrétaires départementaux. Avec pour objectif d'atteindre dans chaque localité le quota fixé par le secrétariat national chargé des élections du RHDP avant le démarrage de l'activité.

Travailler à enrôler le maximum de nouveaux majeurs

Pour faire enrôler le maximum de nouveaux majeurs, le RHDP se donne tous les moyens. Ainsi, dans chaque département, une permanence chargée de faire le point au quotidien, de renseigner les nouveaux majeurs, de les aider à avoir les pièces requises pour se faire enrôler. C'est le cas, parmi tant d'autres, de Tiassalé où en réponse à une plainte pour fraude, Coulibaly Kazana (administrateur du siège et directeur de cabinet du secrétaire départemental du RHDP) s'est voulu très clair. " Nous sommes en train de faire en sorte que le maximum de nos jeunes militants et sympathisants puissent être sur la liste électorale. C'est notre combat et celui de notre parti qui demande de faire en sorte que les gens soient sur la liste électorale ", a-t-il répondu.

Tout en précisant que RHDP a donné des consignes claires qui sont de de mobiliser le maximum de nouveaux majeurs pour les faire inscrire sur la liste électorale. Face à cette machine qui déjoue tous les calculs de l'opposition, celle-ci continue de crier à la fraude sans se remettre en cause. Car la réalité, c'est que, comme toujours, l'opposition n'a pas préparé ce processus annoncé depuis de longs mois. Elle a passé son temps à dénoncer la CEI plutôt que d'occuper le terrain. Un terrain délaissé depuis belle lurette par plusieurs partis de l'opposition, notamment le PDCI et le PPA-CI.

Le premier qui avait pour bastion le V baoulé est en train de perdre du terrain dans cette région avec la percée fulgurante du RHDP, marquée par la brillante victoire du parti au pouvoir aux élections municipales partielles à Bodokro. Le second cherche ses marques. Le parti de Laurent Gbagbo peine, en effet, à se faire une place sur l'échiquier politique national. En plus d'avoir la pression du RHDP, il a celle du FPI avec Affi N'guessan, du Mouvement des générations capables (MGC) de Simone Gbagbo et du COJEP de Blé Goudé. Dans le camp du PDCI et du PPA-CI, c'est la peur panique, même à Yopougon considéré comme leur bastion, avec l'arrivée d'Adama Bictogo sur ce terrain.