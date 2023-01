Maroc: Le CNDH lance un service dédié à la technologie et au numérique en rapport avec les droits de l'Homme

Rabat — Le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) a annoncé, vendredi, la mise en place d'un service dédié aux questions de la technologique et de la sphère numérique en rapport avec les droits de l'Homme, attaché directement à la présidente du conseil.

En plus de missions d'observation, de suivi et de renforcement des capacités, le nouveau service, créé en vertu des dispositions de la loi N 76-15 relative à la réorganisation du CNDH et de son règlement intérieur, se charge des attributions fondamentales en conformité avec la vision du conseil et son approche relative à la protection contre toutes formes de violations des droits de l'Homme en relation avec la technologie et l'espace numérique, indique le conseil dans un communiqué.

La création de ce service répond aux préoccupations du conseil quant aux questions des libertés et son accompagnement de la dynamique technologique et numérique, en rapport avec les droits de l'Homme aussi bien aux niveaux national, continental et international, souligne la présidente du CNDH, Amina Bouayach, citée dans le communiqué.

Et d'ajouter que la question d'internet et du numérique est une priorité dans le contexte actuel de mutation technologique, dans la mesure où il offre un climat propice mais pas sans danger dans son utilisation qui peut porter atteinte au système des droits et libertés.

C'est pour cela, a-t-elle poursuivi, que le conseil a opté pour l'inauguration d'une nouvelle phase dans son approche de travail à travers la création de cette nouvelle structure visant à accompagner les développements technologique et numérique et leurs répercussions sur la protection des droits de l'Homme.

A souligner que la mise en place d'un service dédié aux questions de la technologique, de la sphère numérique et des droits de l'Homme s'inscrit dans le cadre d'un processus enclenché par le CNDH pour observer les effets de l'utilisation de la technologie et relever les défis liés aux répercussions du numérique sur les droits de l'Homme.