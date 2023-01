Cote d'Ivoire: Décès de la sœur cadette de Madame Bédié - La Première Dame Dominique Ouattara présente ses condoléances à l'épouse du Président Bédié

Les familles Bédié et Koizan sont en deuil depuis le 25 octobre 2022. Elles ont perdu Madame Koizan Ehoussoua Elisabeth, épouse N'Dri Yocoli et sœur cadette de Madame Henriette Bédié. Absente du pays au moment du drame, la Première Dame Dominique Ouattara n'a pas pu être aux côtés de sa sœur ainée durant ce moment tragique. Aussi, quelques jours après son retour, elle a tenu à aller présenter ses condoléances et traduire tout son soutien à sa grande-sœur Madame Henriette Bédié, le hier , à la résidence privée de la famille Bédié à Cocody Ambassades.

C'est donc à la tête d'une délégation composée de Madame Koné Maïmouna, épouse du Vice-Président de la République, Madame Florence Achi, épouse du Premier Ministre, Madame Patricia Ahoussou, épouse du Président du Sénat, Madame Raymonde Goudou Coffie, Ministre Gouverneur du District des Lacs, Madame Françoise Remarck, Ministre de la Culture et de la Francophonie, Monsieur Alain Richard Donwahi, Président de la Cop15 et porte-parole de la délégation et de bien d'autres personnalités que l'épouse du Chef de l'Etat s'est rendue au chevet de l'épouse du Président Bédié et des membres de sa famille afin de leur traduire en personne son soutien, mais aussi, leur dire tout son soutien dans ce moment difficile.

Alain Richard Donwahi, porte-parole de la délégation, a indiqué que Madame Dominique Ouattara, a tenu à venir en personne pour non seulement témoigner son soutien et sa solidarité à sa sœur aînée, mais aussi, pour présenter en son nom et au nom du Président de la République, ses sincères condoléances à la famille Koizan. Aussi, il a insisté sur les liens étroits qui lient le couple Présidentiel à Jean-Claude Koizan, l'un des fils de la défunte. Pour toutes ces raisons, la Première Dame, selon son porte-parole, a tenu à venir prendre sa part de deuil. C'est d'ailleurs pourquoi l'épouse du Chef de l'Etat a tenu à apporter une contribution à hauteur de 5 millions F CFA, après celle de son époux, dans l'organisation des obsèques de la défunte.

Madame Henriette Konan Bédié, touchée par cet élan de solidarité depuis l'annonce du décès de sa sœur cadette, a traduit toute sa reconnaissance au couple Présidentiel. A Roger Koizan, son frère et celui de la défunte, a exprimé la gratitude de la famille Koizan.