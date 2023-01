Soudan: Conseil de Souveraineté pleure la mort de l'Emir de la Tribu des Hawazma

Khartoum — Le Président et les membres du Conseil de Souveraineté Transitoire ont pleuré la mort dans un communiqué l'Emir de la tribu des Hawazma, Bagadi Mohamed Hammad, décédé aujourd'hui (Samedi) au Caire.

Le Conseil de Souveraineté a indiqué que Cheikh Bagadi était considéré comme l'un des plus importants leaders sociaux à l'État du Sud Kordofan en particulier, et du Grand Kordofan, et dans tout le pays, et qu'il unissait les entités sociales et tribales avec leur diversité, leurs cultures et leurs différents modes de vie dans la cohérence et l'harmonie.

Le communiqué a souligné que l'Emir Bagadi était un membre actif et un symbole important dans toutes les conférences de réconciliation, et dans tous les efforts pour soutenir la paix communautaire dans le Grand Kordofan.