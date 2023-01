Gabon: Les vœux du Chef de l'Etat gabonais au Corps diplomatique

document

Le président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba a adressé ses vœux de l'an 2023 au Corps diplomatique. C'était ce 5 janvier au Palais de Marbre de Libreville.

Monsieur le Doyen du Corps Diplomatique,

Mesdames et Messieurs les Chefs de Missions Diplomatiques et de Postes Consulaires,

Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations Internationales,

Mesdames et Messieurs,

C'est avec un réel plaisir que je vous accueille aujourd'hui à la Présidence de la République, à l'occasion de notre traditionnelle cérémonie d'échanges de vœux.

Je voudrais avant de continuer mon propos, rendre à nouveau un hommage tout particulier au Pape Emérite Benoît XVI, qui nous a quittés le 31 décembre 2022. Madame la Première Dame du Gabon et Moi-Même garderons en mémoire le souvenir d'un homme d'une grande ouverture d'esprit, qui a toujours prôné le dialogue interreligieux.

Monsieur le Doyen du Corps Diplomatique,

Je voudrais vous remercier pour les aimables vœux que vous avez formulés.

Qu'ils soient à mon endroit, à celui de Madame la Première Dame du Gabon, de ma famille, du Gouvernement de la République et du Peuple gabonais. Il me plaît en retour, de vous exprimer mes vœux les meilleurs de santé, de prospérité et de réussite.

Monsieur le Doyen du Corps Diplomatique,

Notre rencontre de ce jour est également une occasion de porter un regard rétrospectif sur l'année écoulée et d'établir des perspectives pour la présente année. En effet, en dépit d'un contexte international peu favorable, le Gabon a poursuivi avec détermination son processus de modernisation et de diversification de son économie. Aujourd'hui, de nombreux secteurs d'activités sont positivement impactés par le Plan d'Accélération de la Transformation (P.A.T).

Sur le plan international, vous avez à juste titre souligné que le Gabon a, de façon constante, décliné et défendu ses positions sur les questions majeures de l'heure.

Cela a été le cas, entre autres, lors du Sommet Union Européenne - Union Africaine, de la COP27 et tout récemment durant le Sommet des Dirigeants Etats-Unis - Afrique. Je voudrais ici le rappeler : le Gabon demeure résolument attaché au multilatéralisme et à la coopération entre les Nations, gages de solidarité et de stabilité dans le monde.

C'est tout le sens de l'adhésion de mon pays à la grande Famille du Commonwealth.

Cette année, le Gabon qui assurera la Présidence de la CEEAC, abritera également la 5ème Edition du " One Forest Summit " auquel je sais d'ores et déjà que vous prendrez une part active.

Monsieur le Doyen du Corps Diplomatique,

Comme vous le savez, d'importantes échéances électorales nous attendent au Gabon. Toutes les dispositions seront bien évidemment prises pour garantir leur bonne tenue.

Monsieur le Doyen du Corps Diplomatique,

En observateur averti, vous avez bien voulu saluer l'engagement de Madame la Première Dame du Gabon, dans la lutte contre les inégalités, les violences basées sur le genre et la promotion des droits de la femme. Aussi, voudrais-je vous remercier pour vos aimables propos à son endroit.

Cet engagement s'est matérialisé par l'ouverture, à Nzeng- Ayong, dans la Commune de Libreville, du Centre " Gabon Egalité ", consacré aux victimes de violences basées sur le genre.

Monsieur le Doyen du Corps Diplomatique, Mesdames et Messieurs,

Au moment où nous entamons l'année 2023, je voudrais vous assurer, à nouveau, de mon appui et de celui du Gouvernement de la République gabonaise dans l'accomplissement de vos missions dans mon pays.

Enfin, il me plaît, de réitérer à chacun d'entre vous, nos remerciements auxquels je joins nos vœux les meilleurs de bonne et heureuse année 2023.

Je vous remercie.