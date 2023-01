Gabon: Voeux du nouvel an du Chef de l'Etat gabonais aux Forces de Défense et de Sécurité

document

Ali Bongo Ondimba, Chef de l'Etat gabonais a adressé ses voeux de nouvelle an aux aux Forces de Défense et de Sécurité. C'était ce 05 janvier à la Présidence de la République, à Libreville.

Mesdames et Messieurs les officiers généraux,

Mesdames et Messieurs les officiers, sous-officiers et Militaires du rang,

Mesdames et Messieurs

Comme chaque année depuis 13 ans désormais, c'est avec fierté, et avec joie, que je vous retrouve en cette période et en ce lieu. Vous le savez, mais il me plait de le rappeler : les forces de défense et de sécurité sont pour moi une famille. Une famille à laquelle je suis très attaché. Cet attachement, j'ai eu l'occasion de le démontrer à de nombreuses reprises par le passé. Et l'année écoulée n'y a pas fait exception.

En 2022, nous avons encore renforcé les capacités opérationnelles des différents corps. Des antennes de la DGDI ont été créées ou rénovées. De nouveaux matériels ont été commandés. De nouvelles casernes et camps ont été construits. La formation initiale, à travers la construction et la rénovation de nouvelles écoles, comme la formation continue, ont été renforcées.

Nous avons également perfectionné la gestion des personnels et de leurs carrières. Mieux équipées, mieux formées, mieux entrainées, nos forces de défense et de sécurité sont mieux à même de remplir les missions, impérieuses, qui leur sont assignées. Des missions de plus en plus diverses et de plus complexes.

Respectées au Gabon, nos Forces de défense et de sécurité sont un exemple, un modèle de rigueur et de professionnalisme pour beaucoup d'autres pays. C'est pourquoi, cette année encore, des contingents étrangers sont venus se former chez nous. L'année prochaine, d'autres contingents, au moins aussi nombreux, viendront à leur tour se former chez nous.

En matière de défense et de sécurité, il y a un savoir-faire gabonais. Savoir-faire dont vous êtes, chacune et chacun, les dépositaires. Ce savoir-faire nous est envié.

Vous pouvez en être fiers ! Nous pouvons tous en être fiers ! Officiers Généraux, Officiers, Sous-Officiers et Militaires du Rang. Je l'ai dit : les forces de défense et de sécurité constituent une grande famille. Une famille qui partage en commun une mission - garantir la sécurité de notre Pays et de nos concitoyens. Elle partage avant tout, un idéal - dans un monde qui en manque parfois cruellement - et des valeurs - le dévouement, le patriotisme, la loyauté.

Mais cette famille n'est pas repliée sur elle-même. Elle est ouverte. Ouverte sur le reste de la société. Cette année encore, je vous invite à cultiver ce lien, si particulier, de proximité, entre les forces de défense et de sécurité et la Nation toute entière. C'est ainsi que vous, que nous serons davantage compris, écoutés et respectés.

De la même façon, je vous invite à faire toujours plus preuve de probité et d'exemplarité ; à travers une conduite irréprochable en toutes circonstances.

A faire également, par vos actions et vos interactions, reculer non seulement l'insécurité mais aussi le sentiment d'insécurité. Autrement dit, la peur, la crainte que connaissent certains de nos compatriotes. Vous êtes là pour les protéger ; mais aussi pour les rassurer.

Officiers Généraux, Officiers, sous-officiers, et militaires du rang,

Le cœur de votre mission, c'est d'assurer la défense de notre Pays, de notre Patrie ; de garantir la sécurité au quotidien de nos concitoyens. Vous contribuez à garantir la paix tant vis-à-vis de l'extérieur qu'à l'intérieur de nos frontières.

A l'intérieur de nos frontières, cette paix, c'est la paix civile, la cohabitation pacifique de chacun avec chacune. Mais c'est aussi, et au-delà, la cohésion sociale. Car en tant que forces de défense et de sécurité, vous contribuez à raffermir le sentiment d'appartenance à un même pays, une même patrie. C'est important. Très important.

Tout comme la paix est le fondement du développement - car il n'y a pas de développement possible dans l'instabilité -, l'ordre est la condition de la démocratie. La démocratie ne peut fonctionner dans le désordre. Elle a besoin de règles. Et ces règles, c'est vous qui êtes chargés de les faire respecter. C'est dire l'importance de votre mission !

L'un des moyens à votre disposition pour affermir la cohésion sociale, dont vous êtes les garants, est de multiplier, comme vous l'avez fait par le passé, les actions à l'attention des populations. Que ce soit à travers les caravanes médico-militaires ; le déploiement du génie militaire ou encore les missions de secours aux populations, notamment lors des catastrophes naturelles.

Mais, en cette année 2023, une année d'élections au Gabon, nationales comme locales, votre rôle sera encore plus important.

Ces périodes, qui sont de grands moments de démocratie, et qui devraient rester pacifiques, sont hélas l'occasion pour certains, une minorité, de s'en prendre aux personnes, aux biens, aux symboles. En 2016, c'est l'Assemblée nationale, la maison du Peuple, qui a brûlé. Pareil incident ne doit plus, plus jamais, se reproduire !

En amont, les responsables politiques feront leur travail. J'y veillerai. En ce qui vous concerne, je sais que vous ferez le vôtre. J'ai confiance en vous. En chacun d'entre vous. En votre dévouement. Votre professionnalisme. Votre rigueur.

Officiers Généraux, Officiers, sous-officiers, et militaires du rang,

Je sais ce que le Gabon vous doit. Et les Gabonais, avec moi, savent ce que nous vous devons. La paix, la sécurité, la tranquillité, pour nous comme pour nos familles, est ce que nous avons de plus précieux.

Au nom de la Nation, je tiens à vous exprimer ma reconnaissance et ma profonde gratitude. Permettez-moi de souhaiter, à chacune et à chacun d'entre vous, une bonne et heureuse année 2023. Que celle-ci vous apporte, ainsi qu'à vos familles, tout ce que l'on peut souhaiter de meilleur !

Je vous remercie.