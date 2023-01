Afrique: En Afrique du Sud - Ricky Maingard victorieux dans un Gr 1 avec AL Muthana pour des propriétaires mauriciens

L'entraineur Ricky Maingard a frappé un grand coup aujourd'hui dans le L'Ormarins King Plate avec l'outsider Al Muthana. Le professionnel qui a repris son activité en Afrique du Sud récemment sans toutefois avoir fermé son écurie à Maurice, a marqué son retour sur la scène hippique sud-africaine de la plus belle manière qui soit. La victoire de Al Muthana est d'autant plus spéciale dans la mesure où elle a été acquise surtout pour le compte des propriétaires mauriciens : M Deepak Bundhoo, Kathapermal et M M Bundhoo étant associés avec M Maingard, P G Joubert et T R McCrow.

Simple outsider dans la course à plus de 45/1, Al Muthana a bénéficié d'une belle monte de Bernard Fayd'Herbe pour venir dominer la star Charles Dickens qui était le grandissime favori de cette course. Les mérites de cette victoire reviennent surtout à l'entraineur dans la mesure où ce coursier est connu pour être un sujet délicat.

La course n'a pas été simple et le jockey Bernard Fayd'Herbe a dû mettre à contribution toute son expérience sur la première partie de la course pour ne pas se faire piéger. La suite le fils de Deep Field n'a fait que bien prolonger son effort pour dominer Charles Dickens, annoncé comme le nouveau Horse Chestnut.

Dans une déclaration après la course, Ricky Maingard n'a pas caché sa satisfaction d'avoir remporté l'une des plus belles épreuves de l'hippisme sud-africain.

Un grand bravo aux propriétaires d'Al Muthana dont des mauriciens qui rentrent dans l'histoire en devenant les premiers à s'imposer niveau Groupe 1 en Afrique du sud.

Nous vous proposons de revivre ci-dessous la victoire d'Al Muthana.