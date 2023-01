Afrique: CHAN 2022 - Zoom sur les quatre stades qui accueillent les matchs de la compétition

Une des compétitions majeures de la Confédération africaine de football cette année, le 7e Championnat d'Afrique des Nations (CHAN 2022) commence le 13 janvier prochain en Algérie. Quatre stades sont prévus pour accueillir les rencontres. Il s'agit du Stade de Baraki (Alger), Stade du 19-mai 1956 (Annaba), Stade Miloud-Hadefi (Oran), et Stade Chahid-Hamlaoui (Constantine). Que savoir de ces enceintes ?

Stade de Baraki d'Alger

D'une capacité de 40784 places, dont 6500 en tribune officielle, ce stade, dont les travaux ont duré 13 ans, est le deuxième plus grand stade de la capitale d'Algérie après le stade du 05 juillet. Il est situé au sud-est d'Alger, dans la commune de Baraki dans la banlieue algéroise. Enceinte sportive ultra moderne baptisée du nom de Nelson Mandela, ancien président sud-africain, elle dispose de 22 salons VIP, un terrain en gazon naturel (100%), et un autre pour les entrainements, en plus d'un parking de plus de 2000 voitures pour les supporters, et de deux autres réservés aux officiels et médias. Une tribune de 240 sièges est destinée à la presse. Six portes donnent accès au stade, dont trois sont réservées aux supporters.

Le stade de Baraki abritera les matchs d'ouverture et de clôture du CHAN 2022, ainsi que les matchs du groupe A dans lequel évoluent l'Algérie, la Libye, l'Ethiopie et le Mozambique et ceux des quarts de finales et des demi-finales.

Stade du 19 Mai 1956 d'Annaba

Considéré comme le deuxième plus grand stade en Algérie après le stade du 5 Juillet 1962, le Stade du 19 Mai 1956 est situé à Annaba à l'est de l'Algérie. Ouvert depuis juillet 1987, cette enceinte de 56 000 places a été rénovée en vue du CHAN 2022.

Dans le cadre de la CHAN 2022, le Stade du 19 mai 1956 accueillera 7 matchs dont six de phase de groupes et un quart de finale. Elle sera l'enceinte du groupe B avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la RD du Congo ainsi que l'Ouganda.

Stade Chahid Hamlaoui de Constantine

Couramment appelé Stade Chahid Hamlaoui ou encore Stade du 17 juin, cette enceinte est située à Constantine, métropole du nord-est de l'Algérie considérée comme la troisième plus importante ville du pays. C'est un stade omnisport qui accueille les rencontres du CS Constantine, le plus grand club local, avec une capacité réelle de 22 986 places.

En 2020, le Stade Chahid Hamlaoui a bénéficié d'un important projet de réhabilitation en prévision du CHAN 2022. Les travaux ont permis la réalisation d'une pelouse en gazon naturel, le placement d'un écran géant doté d'une image de haute qualité, la restauration des tribunes, le renforcement de la toiture, l'aménagement de nouvelles entrées et allées de cette structure, ainsi que la dotation des portails par des équipements de la billetterie électronique.

Ce stade accueillera les rencontres du groupe C avec le Maroc, le Ghana, le Soudan et Madagascar.

Stade Miloud Hadefi d'Oran

Inauguré en juin 2021 par le président algérien, Abdelmadjid Tebboun, le stade Miloud Hadefi est située dans la banlieue d'Oran, ville portuaire du nord-ouest de l'Algérie. Véritable joyau architectural de 40 143 places, sa pelouse est revêtue de gazon naturel.

Stade olympique, il est également destiné aux compétitions de l'athlétisme avec sa piste olympique et abrite nombre d'installations sportives modernes quatre terrains, une salle omnisports d'une capacité de 5 000 places, deux bassins olympiques couverts et un centre de formation pédagogique d'une capacité de 150 places.

Dans le cadre du CHAN 2022, le stade Miloud Hadefi accueillera les matchs des groupes D (Mali, Angola et Mauritanie) et E (Cameroun, Congo et Niger).