Afrique: CHAN-2022 - L'Algérie prête à accueillir les délégations sportives

ALGER — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Brahim Merad, a indiqué samedi que l'Algérie était prête à accueillir les délégations sportives participant au Championnat d'Afrique des nations (CHAN-2022) prévu du 13 janvier au 4 février, annonçant la mise en place d'un dispositif sécuritaire pour assurer la sécurité de tous.

Lors d'une visite au Centre de commandement et de contrôle de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), le ministre s'est enquis des préparatifs relatifs à la sécurisation du Championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux, soulignant que l'Algérie était "prête à abriter cet événement africain majeur et à assurer la sécurité et la protection de l'ensemble des délégations et des hôtes à travers les voies d'accès et les lieux d'hébergement et au niveau des stades grâce aux capacités de la Sûreté national".

"Comme lors des grands événements organisés par l'Algérie récemment, notamment les Jeux méditerranéens et le Sommet arabe, les services de la Sûreté nationale sont en mesure d'assumer la responsabilité grâce à leur disponibilité opérationnelle et à leurs capacités pour que ce CHAN soit à la hauteur", a-t-il soutenu.

De son côté, le directeur de la sécurité publique, le contrôleur de police Daoud Mohand Cherif, a présenté le dispositif sécuritaire mis en place par le DGSN pour sécuriser le CHAN-2022, mettant en avant l'expérience acquise par les éléments de la Sûreté nationale lors des différents événements abrités par l'Algérie l'année passée.

Les services de sûreté nationale "ont pris des mesures de sécurité au niveau des frontières, à commencer per l'installation de cellules conjointes de suivi et de coordination au niveau des aéroports concernés, des instructions ayant été données, à l'effet de faciliter le transit à travers la simplification de l'opération d'octroi du visa et le traitement rapide des bagages et équipements d'accompagnement".

Les services de Sûreté nationale œuvreront, à travers les wilayas concernées par l'évènement sportif africain, selon le même responsable, à "la consolidation des plans de protection et de sécurité à travers les aéroports concernés, en renforçant les formations de police et en prenant toutes les mesures indispensables".

En ce qui concerne la gestion du trafic routier au niveau des axes, des centres d'entraînement et des hôtels, M. Daoud Mohand Cherif a indiqué que l'afflux des supporters sera géré au niveau des stades ou autour des sites d'hébergement, en sus de l'exploitation des hélicoptères en vue d'orienter les formations activant sur le terrain, tout en y associant un peloton de motocycles à travers les différents axes.

Le Centre de commandement et de contrôle de la DGSN jouera, selon le même intervenant, " un rôle central" dans l'opération de contrôle général des différents sites concernés par cet évènement sportif, étant " un appareil essentiel" pour le contrôle et le suivi des évènements qui se déroulent à travers différents stades.