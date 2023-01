Afrique: Revue de la presse de l'Afrique Francophone du 08 Janvier 2023

Guinée : Gouvernance- Le Cnrd réaffirme son soutien à Mamadi Doumbouya

Malgré certaines critiques émanent d'une partie de la classe politique et la société civile, le président de la transition guinéenne Mamadi Doumbouya, compte encore des soutiens de poids. A l'occasion de la présentation des vœux du nouvel an, les membres du Comité national du Rassemblement pour le Développement (Cnrd) ont réitéré leur soutien au colonel Mamadi Doumbouya dans son projet de refondation et rectification institutionnelle de la Guinée. « En ce début d'année 2023, nous voudrions vous réitérer une fois de plus, notre soutien et notre détermination totale de continuer à travailler à vos côtés pour la poursuite des différentes initiatives, dans le cadre de votre vision de rassemblement, de refondation de l'Etat, de rectification institutionnelle, de redressement et de repositionnement de notre pays la Guinée » a déclaré la a porte-parole du CNRD, Colonel Aminata Diallo. De son côté, le Président du Conseil national de la transition, l'organe législatif, a réitéré les mêmes vœux. « Cette cérémonie est l'occasion pour les institutions, les organes de la Transition et les forces vives de la Nation de formuler des vœux d'unité nationale, mais surtout d'audace et de persévérance pour concevoir et mener à terme les vastes projets de la transition » a indiqué Dansa Kourouma. (Source : Apa)

Benin- Législatives- Test grandeur nature pour l’opposition

Au Bénin, plus de six millions d’électeurs sont appelés dimanche 8 janvier aux urnes pour choisir les 109 députés de la neuvième législature après que l’opposition a été « exclue » de la huitième. La campagne législative au Bénin, rythmée pendant deux semaines par les promesses des candidats de l’opposition et du pouvoir, a pris fin vendredi 6 janvier. Contrairement aux élections législatives de 2019, organisées trois ans après l’arrivée de Patrice Talon au pouvoir, l’opposition va y prendre part cette fois, espérant récolter le maximum de sièges à l’Assemblée nationale dimanche soir. Au total, 763 candidats titulaires convoitent les 109 sièges du parlement. ( Source : acotonou.com)

Niger : Coopération régionale- Mohamed Bazoum reçoit une délégation de la République fédérale du Nigeria

Le Président de la République, Mohamed Bazoum a reçu, ce vendredi 6 janvier 2022 au palais de la présidence, une délégation de la République fédérale du Nigéria, conduite par le Ministre Nigérian des Affaires Etrangères, M. Zubairu Dada, porteur d’un message du Président M. Muhammad Buhari. Au terme de l’audience, M.Zabairu Dada a déclaré à la presse être venu ’’transmettre un message de condoléances du Président Muhammad Buhari à son homologue du Niger suite au décès de l’Ambassadeur Rabiou Akaou qui était le secrétaire exécutif de la commission mixte Nigéro-Nigériane’’.( Source : aniamey.com)

Côte d’Ivoire : Football ivoirien- La Fif accroît l’appui aux clubs

Le président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Idriss Yacine Diallo, a égrainé sa vision pour l'année 2023, à l'occasion d'un échange de vœux du nouvel an avec les acteurs du monde du football, au siège de l'organisation. La rencontre qui a eu lieu ce vendredi 6 janvier 2023, a enregistré la présence de M. Jacques Anouma, président d'honneur de la Fif, l'ex-ministre des Sports René Diby, les vices présidents, les membres du Comité exécutif, les présidents de clubs de Ligue 1, Ligue 2 et D3, les présidents des groupements d'intérêts et des ligues régionales. Dans une déclaration, M. Malick Tohé, 1er vice-président de la FIF, a révélé un appui aux clubs qui est « passé de 70 à 100 millions Fcfa pour les clubs de Ligue 1 soit une augmentation de 42,8% ; de 20 à 50 millions Fcfa pour les clubs de Ligue 2 (+150%) et de 15 à 30 millions pour la Division 3 (D3, +100%) ». Cet appui est également passé de 2,5 millions de FCFA à 10 millions de Fcfa pour les clubs de football féminin, soit une augmentation de 300%, a-t-il indiqué, faisant observer en outre une « promotion au sein du personnel de la FIF et l'augmentation du traitement salarial des employés ». Depuis la prise de fonction de M. Yacine Idriss Diallo, il y a un peu plus de huit mois, l'on observe une mutation avec l'augmentation du nombre de clubs de championnat de Ligue 1 et de Ligue 2 qui passe respectivement de 14 à 16 et de 24 à 26, a mentionné M. Malick Tohé, en allusion aux promesses de campagne. Il a souligné la relance des compétitions des divisions régionales et des Districts, interrompues depuis 2018. L'objectif étant que le ballon roule partout en Côte d'Ivoire, mais surtout « ramener dans la mesure du possible tous les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 qui jouent à Abidjan, sans y être basés, à les ramener dans leurs régions » pour créer un ancrage avec les populations. (Source : Presse locale)

Sénégal : Dérèglement climatique- Le fleuve Sénégal, un écosystème en transition

Avec « Walangan, le delta du fleuve Sénégal en résistance », Yves Barou et Djibril Majigeen prennent le pouls d’un environnement vital pour le pays et menacé par le dérèglement climatique.Comment s’adapter au changement climatique dans une région où l’accès à l’eau représente déjà un enjeu socio-économiques majeur ? Plusieurs éléments de réponse se trouvent dans L’eau qui danse, Walangan : le delta du fleuve Sénégal en résistance, ouvrage coécrit par Yves Barou, photographe et économiste français, et Djibril Majigeen, chef d’entreprise et juriste franco-sénégalais également passionné de photographie. Ensemble, les auteurs ont fixé en image cette période d’adaptation aux nouvelles conditions météorologiques. Ils ont recueilli les témoignages des populations locales, d’hydrologues et de géographes afin d’étayer leurs propos. (Source : Presse locale)

Tunisie : Gouvernement - La ministre du Commerce limogée

La ministre tunisienne du commerce et du développement des exportations, Fadhila Rabhi Ben Hamza, a été démise de ses fonctions, a annoncé la présidence tunisienne. » Le président Kais Saied a décidé de mettre fin aux fonctions de la ministre du commerce et du développement des exportations, Fadhila Rabhi Ben Hamza et du gouverneur de Sfax, Fakher Fakhfakh », indique un communiqué de la présidence de la république. Larévocation de la ministre du commerce est la première du genre depuis la formation du gouvernement de Najla Bouden en octobre 2021. (Source : Apa)

Congo -Brazza : Paix et sécurité en Afrique centrale – l Le comité consultatif des Nations Unies attendu à Brazza-ville

Le comité consultatif des nations unies sur les questions de sécurité en Afrique se réunira au Congo, du 12 au 16 janvier prochain. L’annonce a été faite par Denis Sassou-N’Guesso, à l’occasion de la cérémonie de présentation des vœux par les membres au corps diplomatique au couple présidentiel congolais. Denis Sassou-N’Guesso a inscrit ce rendez-vous dans la quête de paix dans la sous-région de l’Afrique centrale qui connait plusieurs foyers de tension en ce début de l’année 2023. Ainsi, le Congo offrira ses bons offices pour tenter de trouver des solutions aux différentes crises qui troublent la paix et la quiétude de la sous-région de l’Afrique centrale. On sait que Denis Sassou N’Guesso fait de la paix son crédo et son expérience en matière de règlement de crises a déjà fait ses preuves. (Source : Journal de Brazza)

Cameroun : Football- Al Nassr résilie le contrat de Vincent Aboubakar

La signature de Cristiano Ronaldo a déjà fait un malheureux dans l’effectif d’Al-Nassr. Le capitaine des Lions est annoncé à Manchester United.La star portugaise ne pouvait toujours pas faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs à cause d’un nombre de joueurs étrangers trop important au sein du club saoudien. Avec l’arrivée de la méga star portugaise Cristiano Ronaldo, il fallait libérer une place d’extra-communautaire. Ce championnat accepte un maximum de huit joueurs étrangers par club. Cristiano Ronaldo en est le neuvième à Al Nassr. C’est pour cela que le club a, de commun accord, décidé de résilier le contrat Vincent Aboubakar, qui courait jusqu’en 2024. Selon les informations d’OKAZ, le Camerounais serait dans le viseur de Manchester United dans ce Mercato hivernal.

Centrafrique : Nécrologie- Décès à Bangui d’une femme à l’âge de 116 ans

Une dame est décédée le 04 janvier 2023 à l’âge de 116 ans au quartier Plateau dans la commune de Bimbo2. La cérémonie funéraire est prévue le 05 janvier 2023. Feue Doloko Marie est née vers 1907 à Borossé au village Kombo dans la préfecture de l’Ombella Mpoko. Fille des feus Tana Alphonse et Dodolé Agathe. Dans sa jeunesse, elle a servi le président fondateur de la République Centrafricaine feu Barthélemy Boganda dans l’installation des comités de soutien dans les différentes localités de Bangui et ses environs comme fille d’accueil.Elle fut trésorière générale du comité de la construction de la paroisse Notre Dame de Fatima dans le 6e arrondissement de Bangui. Elle a laissé 07 enfants, 20 petits-fils, 58 arrières petits fils et 5 arrières arrières petits fils. En 2003, elle a perdu la vue à cause du poids de l’âge. (Source : abangui.com)

