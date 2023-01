Egypte: Premier League - Salah, 7e meilleur buteur de tous les temps de Liverpool

Lors du nul 2-2 de samedi en FA Cup entre Liverpool et Wolverhampton Wanderers, Mohamed Salah est devenu le 7e meilleur buteur des Reds grâce à un splendide but.

Liverpool a failli être étouffé à domicile, quand Gonçalo Guedes a ouvert le score après 26 minutes pour les Wolves, avant que Darwin Nunez n'égalise à quelques secondes de la pause. Ensuite, Salah a maintenu la bonne humeur à Anfield avec un contrôle intéressant, suivi d'un but splendide à la 52e.

Grâce à cette réalisation, l'international égyptien a dépassé Sir l'Aglais Kenny Dalglish dans le top 7 des meilleurs buteurs de tous les temps de Liverpool. Salah qui a disputé 280 matchs toutes compétitions confondues avec les Reds, compte désormais 173 buts, soit un ratio matchs-buts de 1,61.

Le 173e but de Mo est marqué avec 235 matchs de moins que Dalglish (172 buts en 515 apparitions). Derrière, Salah et Liverpool ont concédé un second but signé par Hwang Hee-chan 6 minutes après l'heure de jeu, pour le score final de 2-2. Il a déjà marqué 17 buts cette saison.

Dalglish, ex international écossais de 71 ans, a envoyé un message spécial à Salah sur les réseaux sociaux. " Une réalisation fantastique pour Mo Salah et super d'être dans les tribunes pour voir le but entrer... Ravi de passer le relais et j'espère que cela apportera encore plus de succès ! " YNWA. "

Top 10 des meilleurs buteurs de tous les temps de Liverpool

1. Ian Rush - 346

2. Roger Hunt - 285

3.Gordon Hodgson - 241

4. Billy Liddell - 228

5. Steven Gerrard - 186

6. Robbie Fowler - 183

7. Mohamed Salah - 173

8. Kenny Dalglish - 172

9. Michael Owen - 158

10. Harry Chambers - 151