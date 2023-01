Guinée: 50 millions envisagés comme dot pour Tichou - "Mais ça, ce n'est rien ", estime Nassirou Diallo l'amoureux de l'artiste Nigérienne

Son amour pour l'artiste nigérienne est devenu extraordinaire. Il se dit même prêt à donner 50 millions de francs comme dot si elle accepte de l'épouser. Ce qui n'est pas sans critiques à son encontre. Mais pour lui, ce montant n'est pas " grand-chose ".

Nassirou Diallo affirme que l'islam ne fixe " aucune limite " pour la dot. Il juge donc les 50 millions de francs guinéens qu'il envisage pour Tichou, raisonnables. D'ailleurs il les trouve peu pour la chanteuse.

"50 millions, ce n'est rien. Convertissez ce montant en euro, vous pouvez le mettre en poche et vous promenez avec. Et puis l'islam n'interdit pas de donner 50 millions comme dot ou plus. Demandez aux érudits. Ils conseilleront peut-être à une réduction du montant, mais ils ne vous diront jamais qu'il y a une limite définie par l'islam pour la dot. Il n'y en a même pas. Il ne faut pas oublier que Tichou est une star internationale. Donc c'est normal d'envisager une dot à ce point pour elle. Aujourd'hui, entre Tichou et de moi, c'est devenu une affaire d'Etat entre le Niger et la Guinée. Je ne vais pas donc minimiser notre pays. Je peux même donner plus de 50 millions comme dot pour elle ", dit-il.

Nassirou Diallo a deux épouses. Pour ce qui est de savoir si celles-ci approuvent sa démarche pour Tichou, il assure que c'est le cas.

" Mes femmes sont pieuses. Ce sont des personnes qui connaissent très bien l'islam. Elles savent que l'islam permet à un homme d'épouser jusqu'à 4 femmes si celui-ci remplit les conditions qui vont avec. Mes deux femmes sont parfaitement d'accord avec mon amour pour Tichou. Elles me soutiennent ", assure-t-il.

Nassirou Diallo a déjà réussi à échanger directement avec Tichou. Mais il précise qu'il a été seulement question de salutations entre les deux. Il ne perd pas espoir de faire de Tichou sa troisième épouse. Mais en cas d'issue défavorable, prévient-il, il l'acceptera.