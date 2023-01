Cote d'Ivoire: Vœux au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité - La poursuite de la réforme de la police au centre des préoccupations

Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, a servi de cadre, le vendredi, 06 janvier 2023 à une cérémonie de présentation de vœux

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Diomandé Vagondo a reçu, le vendredi 6 janvier 2023, les membres de ses deux départements ministériels à son cabinet, à Abidjan-Plateau. Il avait à ses côtés, le Ministre des Sports Danho Paulin

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la présentation de vœux à la tutelle. Au chapitre des doléances, le Directeur Général de la police Nationale, l'administrateur général de Police, Kouyaté Youssouf, a mis l'accent sur la limite d'âge à la retraite comme une des grandes préoccupations au volet sécuritaire. Il s'agit de la poursuite de la réforme. Et ce, du projet de décret portant modification de la limite d'âge statutaire à la retraite des personnels de la police nationale ; du projet d'ordonnance accordant des indemnités et primes diverses aux personnels de la police nationale.

Le ministre Diomandé Vagondo, a remercié le personnel de la police pour l'excellent travail et l'esprit de fraternité qui a prévalu au sein de son département. Aussi a-t-il associé les partenaires institutionnels publics et privés de son ministère pour le travail abattu en faveur des populations.

En ce qui concerne les résultats du comité de suivi des projets du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité des acquis ont été enregistrés. Au nombre de ces acquis à l'issue des travaux, la tutelle a noté entre autres, l'amélioration significative des conditions de travail des agents, le renforcement des capacités opérationnelles de l'administration préfectorale, de la protection civile et des unités de police. A cela, il faut ajouter le rapprochement des services de police du citoyen pour la poursuite du maillage du territoire national. Toute chose qui se matérialise par la création de nouveaux postes frontaliers et de nouvelles unités de police.

Dans le cadre de la collaboration, le Dg de police a fait remarquer que le travail effectué en synergie avec les autres forces a contribué à la quiétude des populations tout le long de l'année 2022.

Il a relevé que plusieurs infractions ont été réprimées et fait savoir que des milliers de délinquants ont été mis en déroute. A l'en croire, l'assistance de l'ONPC aux populations, a non seulement permis d'organiser 2000 campagnes d'informations et de sensibilisation, mais aussi et surtout, de réaliser 16 000 interventions.