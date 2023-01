Afrique: CHAN - Préparations - La RDC envoie un signal fort contre la Libye

L'équipe A' de la RDC a écrasé 3-1 celle de la Libye ce samedi lors d'un match amical international avant le début du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) 2022.

La compétition de cette année est prévue du 13 janvier au 04 février 2023 en Algérie. Pour se préparer à la compétition, la Libye et la RDC se sont affrontées ce samedi 07 janvier 2022. La partie a démarré effectivement avec un but contre son camp marqué par Massour en faveur des Congolais après 20 minutes de jeu.

Derrière, Mohamed a égalisé sur pénalty pour les Libyens, quatre minutes plus tard. Cela a conduit les deux équipes à la pause à égalité. Au retour des vestiaires, Makusu a marqué un doublé (74e & 84e), les deux étant des buts sur pénalty. Le match s'est alors soldé par une victoire 3-1 des Léopards A'.

C'est aussi un message fort des Congolais qui sont placés dans le Groupe B du CHAN 2022, composé de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et de l'Ouganda. Championne lors de la toute première édition du tournoi, la RDC entre en scène dans ce qui sera sa sixième participation. Elle reste à l'heure actuelle, avec l'Ouganda et le Zimbabwe, les nations avec le plus d'apparitions (5) dans l'histoire du tournoi.

Les Léopards, doubles champions du CHAN (2009, 2016), restent, avec le Maroc, les deux seules nations à décrocher l'or à deux reprises. Seul pays à défendre jusqu'à présent la zone de l'Afrique centrale, la RDC de Otis Ngoma pourrait faire mieux que lors de l'édition précédente où ils ont été éliminés 2-1 en quarts de finale par les hôtes du Cameroun.

En face, la Libye, conduite par l'ancien international français Corentin Martins, arrive aussi dans ce CHAN avec beaucoup d'expériences. Le pays d'Afrique du nord compte 4 participations (2009, 2014, 2018 & repêchée en 2020). Champions en 2014 en Afrique du Sud et quatrièmes, quatre ans plus tard au Maroc, les Chevaliers de la Méditerranée chercheront à montrer en Algérie qu'ils disposent de plus d'expériences.

Lors de son dernier CHAN, la Libye a terminé dernier du Groupe B, avec 2 points, derrière le Niger, le Congo et la RDC.