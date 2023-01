Congo-Kinshasa: Mercato - Chris Mavinga rejoint LA Galaxy pour deux saisons

Los Angeles Galaxy a annoncé jeudi la signature Chris Mavinga, après la fin du contrat du défenseur congolais de la RDC chez le Toronto FC.

Avant le début de la saison 2023 de la Major League Soccer (MLS), Mavinga a trouvé une nouvelle équipe. Le défenseur central de 31 ans a paraphé un contrat qui le lie aux Américains du LA Galaxy jusqu'à la fin de la saison 2024.

" Après avoir représenté fièrement le Toronto FC pendant six saisons, il n'est pas facile de vous dire 'au revoir', famille du TFC. Fans de Toronto, vous avez été un soutien indéfectible pendant mes hauts et mes bas et je vous en serai toujours reconnaissant. Nouvelle année, nouvelle couleur, nouveau défi... Je suis vraiment excitée pour cette prochaine étape de ma carrière. A bientôt LAGalaxy. ", a écrit Mavinga sur Twitter.

" Chris apporte de l'expérience, de la qualité et plus de pedigree de championnat à notre ligne arrière. Nous sommes ravis de l'ajouter à notre groupe et espérons qu'il sera un contributeur important. ", a déclaré l'entraîneur du LAG Greg Vanney qui retrouve Mavinga après leur séjour ensemble au Toronto FC.

Arrivé au Toronto en 2017 en provenance du Rubin Kazan, l'international congolais a disputé 124 matchs. Maviga a remporté le triplé avec cette équipe lors de sa première saison (Coupe MLS, Bouclier des supporters et Championnat canadien).