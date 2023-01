Sénégal: La plateforme " Macky Pour 2024 " investit Macky Sall candidat en 2024

Composée d'anciens membres de la Cojer et de hauts cadres du parti, la plateforme " Macky Pour 2024 " a investit en présence de délégations venues de toutes les contrées du Sénégal, le président Macky Sall, comme candidat aux élections présidentielles de février 2024.

Selon les membres de la plateforme, ces retrouvailles fraternelles et politiques ont été, pour eux, l'occasion d'échanger sur les grandes questions de l'heure, celles à la fois brûlantes et portant sur l'avenir du Sénégal.

A les en croire, " le Sénégal, notre pays, est à un tournant décisif de son Histoire.

Engagé dans un exaltant processus d'accès à l'Emergence, notre pays fait face à de multiples défis et de périls, qui interpellent tous nos compatriotes ", lit-on dans leur résolution du jour.

Ils ajoutent, par la voix de Madame Thérèse Faye Diouf : " aujourd'hui, plus que jamais, la République est piétinée, les Citoyens agressés et l'Etat de Droit régulièrement bafoué par une clique national - populiste qui dévitalise la Démocratie et érige la violence, tant verbal, physique que psychologique, comme mode exclusif de présence sur la scène publique et politique ".

" Pour la Plateforme " Macky Pour 2024 ", les attaques permanentes et inacceptables contre nos Institutions, sont d'autant plus dangereuses, qu'elles se déroulent dans un contexte Sous - Régional dominé par le " Terrorisme " dans ses multiples dimensions, les remises en cause régulières de l'ordre constitutionnel aboutissant à l'usage de voies non-démocratiques d'accès au pouvoir. Les égoïsmes nationaux s'affirment de plus en plus, les crises multiformes, sanitaires, économiques, énergétiques, voire militaires, se font jour et déstructurent les relations internationales ", précise Thérèse Faye.

La Plateforme " Macky Pour 2024 " estime que le Président Macky SALL a démontré, à la face du monde, qu'il est un bâtisseur hors - pair, un régulateur avisé et le réalisateur d'un Sénégal de Tous et Pour Tous.