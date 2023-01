Afrique: Sénat - La vice-présidente Chantal Fanny parmi les femmes influentes de l'Afrique

Le magazine " The New Africa " a publié récemment sa liste des 110 femmes les plus influentes en Afrique pour l'année 2022. Il s'agit de femmes qui ont fait preuve d'un courage et d'un leadership exceptionnels dans leur mission de protection de l'environnement et de défense des droits de l'homme. Cette liste célèbre les femmes qui œuvrent pour changer les récits sur le continent par la politique, les arts et la culture, le développement et le partenariat économique, la société civile et la diplomatie.

Dans ce classement des 110 femmes africaines les plus remarquables de l'année 2022 se trouve la sénatrice Fanny Moussokoura Chantal, vice-présidente du Sénat chargée des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire et de la Coopération internationale.

Occupant la 33ème place de ce classement, elle se démarque par son leadership, son courage et son engagement politique et social.

Pour rappel, Mme Chantal Fanny est ambassadrice plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire. Sénatrice élue de la région du Folon (Nord-ouest de la Côte d'Ivoire), elle est membre de la Commission des Relations Extérieures et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire (CREIHCI). Elle est également 1ère vice-présidente du Groupe d'amitié Côte d'Ivoire-France au Sénat.

En décembre 2021, elle a été élue secrétaire générale du Bureau de l'Association des Femmes Parlementaires de la CEDEAO (ECOFEPA) et a été confirmée, en octobre 2022, vice-présidente de la Commission Comptes Publics du Parlement de la CEDEAO.

Femme politique, Mme Fanny Moussokroura Chantal est maire de la commune de Kaniasso depuis 2013.

Les 110 femmes panafricaines inscrites sur cette liste du magazine " The New Africa " se présentent donc comme des icônes, des modèles pour les jeunes générations. Elles ont mené d'importantes révolutions pour la démocratie, la liberté et la justice sociale. Elles méritent donc d'être reconnues et célébrées.