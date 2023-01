Sénégal: Mamadou Mamour Diallo, DG de l'Onas - " L'équité dans la gouvernance de l'assainissement est devenue une réalité "

L'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas) a fêté, jeudi dernier, ses retraités 2022. L'occasion a été saisie par son Directeur général Mamadou Mamour Diallo pour revenir sur les grands chantiers de sa structure et qui visent à améliorer le cadre de vie des populations.

L'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas) est à la croisée des chemins avec l'exécution en cours des projets structurants, notamment le Projet d'extension et de la modernisation de Cambérène d'un montant de 42 milliards de FCfa, le Projet de dépollution de la baie de Hann d'un montant de 94 milliards de FCfa, le Projet de renouvellement du collecteur de Hann d'un montant de près de 83 milliards de FCfa, le Projet des dix villes d'un montant d'environ 60 milliards de FCfa, le Projet Eau et Assainissement en milieu rural (Peamir) d'un montant de 28 milliards de FCfa et du Programme décennal de lutte contre les inondations (Pdli), etc. S'exprimant, jeudi dernier, à la fête des retraités, le Directeur général Mamadou Mamour Diallo a rappelé que " l'assainissement est une sur-priorité de l'Etat parce qu'il y va de la qualité de vie de nos populations ".

À cet effet, Mamadou Mamour Diallo a rassuré quant à la mise en œuvre de tous ces projets " pour mériter davantage la confiance du Chef de l'Etat " qui, dit-il, a battu tous les records en matière d'investissement dans le sous-secteur de l'assainissement. " Les efforts de l'Etat seront renforcés. Un projet comme celui portant sur les dix villes vient de recevoir un financement complémentaire de 22 milliards de FCfa ", a-t-il ajouté, soulignant qu'il permettra de compléter les travaux en cours. C'est pourquoi M. Diallo a soutenu que " l'équité dans la gouvernance du secteur est, aujourd'hui, une réalité ".

Le Directeur général de l'Onas a rendu un vibrant hommage aux retraités pour le sacrifice consenti pendant de longues années au sein de la structure. " C'est toujours avec un pincement au cœur que l'on se sépare, même momentanément, des personnes que l'on aime et avec qui on a partagé pendant des décennies son quotidien ", a-t-il déclaré.

Au regard des sacrifices, dit-il, " il était juste logique que l'institution vous rende hommage, vous donne en exemple à ceux qui sont en activité et notamment aux jeunes ". " Vous avez servi l'Onas et le Sénégal ", s'est-il réjoui. De son côté, Oumar Sène, Directeur de l'Assainissement, par ailleurs représentant du Ministre de l'Eau et de l'Assainissement, est d'avis que cette cérémonie est l'aboutissement de " carrières riches " nourries par des efforts notables au service du développement du sous-secteur, " pour l'amélioration des conditions de vie de nos communautés et au-delà pour la nation tout entière ".

Leur contribution au développement du sous-secteur avec leurs collègues a, d'après lui, valu " à notre pays considération et respect de ses pairs en Afrique et dans le monde ". Ousmane Diop, chef du service des Affaires sociales de l'Onas, a lui aussi magnifié les réalisations du Directeur général en si peu de temps. À l'en croire, il a impulsé un " nouveau souffle " à l'entreprise.